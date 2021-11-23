Гормональні прищі – чи можна прибрати акне в домашніх умовах

Прибрати акне та гормональні прищі в домашніх умовах небезпечно, йдіть до лікаря / Фото: freepik.com
З вугровим висипом, прищами, постійно жирною шкірою можна боротися роками, не розуміючи, чому немає жодного результату. Як взаємопов'язані гормони, акне та прищі і чи можна їх перемогти без медикаментів – розповіла гінеколог-ендокринолог Вікторія Баранівська та косметолог-естетист, ін'єкціоніст Наталія Погорєлова .
Чому акне та прищі не проходять?
При акне уражаються сальні залози, закупорюються та запалюються волосяні фолікули. А причина появи таких причин далеко не завжди у неправильному догляді за шкірою.
Тому успіх у лікуванні акне залежить не від кількості та якості косметологічних процедур (у деяких випадках взагалі пілінги можуть нашкодити), а від виявлення першопричини появи прищів на обличчі. Так, акне може бути викликано:
- демодекозом (це інфікування підшкірним кліщем)
- порушенням обміну речовин
- незбалансованим харчуванням
- неправильним доглядом за шкірою
- гормональним дисбалансом
А що робити з гормональними прищами?
Молодим дівчатам (та й хлопцям теж) прищі завдають чимало клопоту. У молодому віці однією з причин виникнення акне є гормони. У зовсім юних дівчат проблеми зі шкірою обличчя з'являються в період початку першої менструації, потім продовжуються в молодому віці.
Це період активності андрогенів, чоловічих статевих гормонів, які виробляються наднирниками та яєчниками. Надлишок таких гормонів в організмі призводить до "атаки" сальних залоз . У результаті виробляється надмірно багато шкірного сала, бактерії, що живуть на шкірі, поєднуються з цим салом, викликаючи утворення прищів і запальний процес.
Чи можна прибрати прищі пілінгом у салоні?
Якщо шкіра проблемна, з висипаннями, то пілінги важливо робити курсами, але спочатку з'ясувати причину, що призвела до проблемної шкіри. Як зазначає Наталія Погорєлова, якщо у вас не просто вискочило пару прищів, а постійне акне, запалені висипання, то обов'язково потрібно перевірити гормональне тло.
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