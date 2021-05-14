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Голые кости: в Сети раскритиковали новые фото Лободы для обложки журнала

14 мая, 16:22

Инна Петрова

Светлана Лобода снялась для российского глянца в купальнике и показала бесконечно длинные ноги

/ Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода, которая недавно поделилась фотографиями своей младшей дочки Тильды, украсила обложку нового номера российского глянца. Певица опубликовала в Instagram-профиле кадры, вызвавшие неоднозначную реакцию у ее поклонников.

На фото Лобода позирует в черном сдельном купальнике и желтом плаще. "В туфлях без каблука я не могу сосредоточиться", – подписала пост Светлана.

Фото: instagram.com/lobodaofficial
Фото: instagram.com/lobodaofficial

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Фото: instagram.com/lobodaofficial

Фолловеры артистки написали ей много восторженных комментариев, а кто-то высказался, что снимки вульгарные:

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial
Скриншот: instagram.com/lobodaofficial
Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Недавно певец Сергей Лазарев впервые прокомментировал ссору с Лободой и обвинил в ней других людей.

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