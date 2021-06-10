Их голоса обожают! 10 фактов о Друзьях, которые нам рассказали актеры украинского дубляжа

Сегодня вышел спецэпизод "Друзья: Воссоединение" в культовой украинской озвучке, которую зрители полюбили еще в далеких нулевых. Мы поообщались с актерами, голосами которых говорит знаменитая шестерка

Актеры, которые озвучивали "Друзей"- Евгений Пашин и Лариса Руснак / Фото: HBO, kino-teatr.ru

На протяжении всех десяти лет популярнейший сериал "Друзья" приковывал к экранам миллионы зрителей по всему миру. Это один из тех немногих ситкомов, который можно пересматривать с любого сезона и эпизода даже спустя столько лет. Первое, с чем ассоциируется сериал у многих украинцев – это привычная украинская озвучка из 2000-х! Без голосов актеров, которые озвучивали Рэйчел, Монику, Чендлера, Росса, Джоуи и Фиби в течение десяти сезонов, сложно представить ситком. И теперь, спустя 17 лет, "Друзья" снова заговорили на украинском – спецэпизод "Друзья: Воссоединение" уже сегодня можно посмотреть онлайн на платформе OLL.TV.

Мы пообщались с актерами дубляжа – Евгением Пашиным, который также является голосом Рассела Кроу и Тома Хэнкса в Украине, и Ларисой Руснак, которая дублировала многих голливудских актрис. И теперь делимся 10 крутыми фактами о сериале и работе над ним.

"Друзей" на украинском языке озвучили всего за один год!

За одну смену актеры озвучивали по несколько серий, в то время, как на американском телевидении все 10 сезонов выходили на протяжении 10 лет. Каждый эпизод длился около 20 минут – именно столько и озвучивали актеры. За это время им нужно было успеть понять все шутки и нюансы сюжета.

Всех женских и мужских персонажей озвучили всего два актера

"Когда меня спрашивали, а кого именно Вы озвучивали в "Друзьях", мой ответ – всех – людей шокировал. "Как все? Там же все разными голосами говорят". Но на самом деле в таком нейтральном озвучивании у зрителя есть возможность услышать игру актеров, и озвучка не мешает этому настроению", – сказала Лариса Руснак.

Главный генератор шуток в "Друзьях" – Мэттью Перри!

Хоть в ситкоме по задумке все шестеро являются главными персонажами, одного все таки выделить можно, и это – саркастичный Чендлер Бинг, которого сыграл Мэттью Перри.

"Я пытался понять, кто из них на площадке этот генератор шуток, юмора и мне казалось, что, Мэттью Перри всем задаёт тон. Это был мой любимчик. Я, как актер знаю, каким трудом дается эта легкость на площадке. По-актерски восхищался им. Понимаете? Он родился такой, вот смешной, остроумный, живой такой", – сказал Евгений Пашин.

Актеры дубляжа хохотали во время озвучивания "Друзей"

Ситком и правда развеселит даже самых скептично настроенных и "непробиваемых" на смех зрителей. Поэтому процесс озвучивания тоже был забавным.

"Я, бывало, читаю, читаю, потом даже останавливаюсь, отрываюсь, хохочу сам над шуткой, и продолжаю дальше", – рассказал о процессе актер Евгений Пашин.

"Друзья" стали феноменом в Украине

Голосом Евгения Пашина говорят персонажи сотни сериалов и фильмов, но таких по-настоящему смешных ситкомов как "Друзья", признался актер, он может пересчитать по пальцам.

"А тут – однозначно смешно. Очень остроумно, очень здорово сыграно, здорово написано и получаешь массу удовольствия в момент работы. Это один из не многих сериалов, который я бы потом как зритель еще смотрел. Сыграно с таким азартом, с таким куражом, это редко кому дается", – сказал актер.

Кадр из спецэпизода "Друзья: Воссоединение" / Фото: ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. Все права защищены

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Актрисе дубляжа приходилось пересматривать "Друзей" при самых неожиданных обстоятельствах

"Люблю ли пересматривать "Друзей"? Я была вынуждена! Потому что сидишь в парикмахерской, и они все время нон-стоп крутят. "Люди, вам не надоело?", а они: "Нет, что вы, мы смотрим все время, так круто!", – сказала Лариса Руснак.

По сериалу "Друзья" можно выучить английский

Учить иностранный язык намного легче, когда процесс увлекательный. В новом спецэпизоде певец из молодежной корейской группы BTS признавался, что благодаря сериалу освоил английский. Вот и младший сын актера дубляжа Евгения Пашина тоже, как оказалось, смотрел ситком на английском.

Все удивлялись, когда узнавали, кто озвучивал "Друзей" на украинском

Многие молодые ребята были удивлены, что именно Лариса Руснак – голос Рэйчел, Моники, Фиби и других героинь. Ажиотаж на выход спецэпизода придал новую жизнь сериалу, которым заинтересовались юные зрители.

"Это вы озвучивали Друзей? Мне было так странно услышать, что молодежь с таким восторгом реагирует. Неожиданно я становлюсь звездой. Я очень обрадовалась, когда "Друзья" снова появились", – сказала Лариса Руснак.

За 17 лет Джен Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу не изменились, а парни – постарели

Как бы удивительно не звучало, но за все эти годы внешне актрисы остались почти такими же, как и в далеком 1994-м и выглядят шикарно. А вот парни изменились, хотя это им к лицу.

"Мне кажется, что эти актеры несмотря на другие их роли, все равно остаются персонажами из "Друзей". Это прекрасно. Они все равно остаются Рэйчел, Фиби, Моникой", – сказала актриса дубляжа Лариса Руснак.

Как изменились актеры "Друзей" / Фото: HBO, Скриншот из YouTube

Украинский голос Моники, Рэйчел и Фиби не нравился самой актрисе дубляжа!

Оказывается, голос женских персонажей в "Друзьях", которые запомнились нам именно такими, сначала не нравился Ларисе Руснак. Когда актриса дубляжа впервые услышала свой голос, то испугалась – ей он показался отвратительным. К счастью, актриса не остановилась на этом, потому что смотреть "Друзья" в украинской озвучке обожают сотни тысяч украинцев!

Ранее появилось объяснение того, почему Мэттью Перри невнятно говорил в проморолике спецэпизода "Друзей".