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Почему Мэттью Перри невнятно говорил в промо-ролике спецэпизода Друзей – дело не в наркотиках

Сегодня, 11:04

Накануне выхода спецэпизода "Друзей", в котором все актеры вновь воссоединяются, прояснилась ситуация с необычным видом Мэттью Перри в промо-ролике

Мэттью Перри обеспокоил зрителей
Мэттью Перри обеспокоил зрителей
Фото: Скриншот из YouTube

После выхода промовидео нового эпизода сериала "Друзья", в котором герои заметно постарели, зрители были обеспокоены видом Мэттью Перри. Актер, который играл ироничного Чендлера Бинга, невнятно говорил и едва ли не спал. Он даже почти не улыбался за весь ролик. В итоге некоторые фаны предположили, что актер снова вернулся к употреблению наркотиков.

Однако близкий знакомый Мэттью Перри сообщил изданию The Sun, что все не так. Оказывается, в день съемок Мэттью Перри перенес срочную операцию по стоматологии, из-за чего ему было больно.

"Это повлияло на его самочувствие. Ему было больно, из-за этого речь была невнятной. Никто не хочет сниматься после операции, но это случилось. Мэттью сказал, что он чист, не нужно беспокоиться", – опроверг слухи источник.

Подозрения фанатов появились на фоне того, что еще во время съемок самого сериала "Друзья" Мэттью Перри боролся с наркотической зависимостью. Актер даже заявлял, что не помнит три года своей жизни.

Смотрите трейлер спецэпизода сериала "Друзья":

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Друзья сериалы Мэттью Перри
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