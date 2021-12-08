Голливудская актриса Пас де ла Уэрта снялась в кампейне украинского бренда Frolov (фото)

Коллекция Los Angeles бренда Frolov / Фото: пресс-служба

Вслед за праздничной коллекцией шляп Руслана Багинского, Frolov представили новую коллекцию под названием Los Angeles. При создании коллекции дизайнер бренда Иван Фролов вдохновлялся актрисами фильмов "Малхолланд Драйв" и "Синий бархат" Дэвида Линча, "Торжественное открытие храма наслаждений" и "Фейерверки" Кеннета Энгера, "Магнолия" Пола Томаса Андерсона.

Коллекция Los Angeles бренда Frolov / Фото: пресс-служба

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Эти фильмы, как и сам Лос-Анджелес с его жителями, связаны между собой секретами, трагедиями, надломами и энергией. Это все натолкнуло Ивана на размышления об аналогии звезд Голливуда и звезд в небе – двух светил. Они светят ярко и внезапно исчезают, привлекают к себе все внимание, когда наступает ночь или гаснет свет в театре.

Коллекция Los Angeles бренда Frolov / Фото: пресс-служба

Главной героиней съемки кампейна стала голливудская актриса Пас де ла Уэрта.

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Пас – моя муза с подросткового возраста. Она присутствовала во многих мудбордах наших предыдущих коллекций. Но тогда я даже не мог мечтать, что она станет героиней истории Frolov и мы познакомимся в реальной жизни. На съемках Пас повторяла: "I'm not acting, I'm living". И это правда. Она не только великая актриса и символ Los Angeles Collection. Она жила каждым образом, что мы могли наблюдать только затаив дыхание, – прокомментировал Иван Фролов выбор героини проекта.

Коллекция Los Angeles бренда Frolov / Фото: пресс-служба

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