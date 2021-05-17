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Go_A вошли в ТОП-10 финалистов Евровидения-2021: новый прогноз букмекеров

17 мая, 15:04

Инна Петрова

Букмекеры прогнозируют украинской группе 4 место на конкурсе

Go_A / Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Группа Måneskin из Италии оказалась на первой строчке в списке претендентов на победу в "Евровидении-2021" по оценкам букмекеров. Украина в этом рейтинге тоже есть.

Go_A вошли в десятку финалистов – букмекеры пока что прогнозируют украинцам восьмое место, но рейтинг постоянно меняется.

Согласно последним показателям букмекеров, рейтинг 10 потенциальных финалистов конкурса выглядит так:

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Завтра, 18 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021", где выступят представители Украины Go_A с песней SHUM. Мы обязательно вам расскажем, как все пройдет.

Go_A – SHUM

Ранее Go_A в костюмах из переработанного пластика представили Украину на церемонии открытия "Евровидения-2021".

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