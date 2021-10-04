Ботфорты для мужчин, костюмы на Хэллоуин и украшения-веревки: Givenchy показали новую коллекцию в Париже

Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue
Мэтью М. Уильямс показал свою третью коллекцию одежды, созданную для Givenchy сезона весна-лето 2022. В отличии от фиолетовых и желтых образов, как на показе Valentino, креативный директор бренда сосредоточился на темной стороне.
Показ прошел внутри крупнейшего концертного зала Европы – Пари-Ла-Дефанс Арена. Уильямс возвел гигантскую овальную световую конструкцию, в которой около 70 моделей представили творения дизайнера.
За основу Мэтью взял силуэты 1940-х годов – скульптурные плечи, узкая талия. Также в коллекции были представлены: кроп-свитеры с объемными плечами, шаровары с рюшами, платья-колонны с инкрустированными большими пайетками, жакеты болеро с подкладкой с плотной микроплиссировкой.
Изделия действительно проработанные и сложные. Во многих смыслах эта коллекция была предшественницей идеи делать одежду от-кутюр. Это видно в тщательном дизайне, который разрабатывался для жестких конструкций, таких как высокие клоги, обтягивающие куртки из неопрена, деконструированный корсет с баской, как будто торчащей из бедер моделей.
- прокомментировал Мэтью М. Уильямс.
Одним из самых интересных экспериментов стали образы с хэллоунскими мотивами: принты злых смайликов на одежде и сумки-тыквы.
Интересно, как дизайнер интерпретирует размытие гендерности, предложив носить ботфорты как женщинам, так и мужчинам.
Над украшениями Уильямс также провел эксперимент. Как подметили в Instagram-аккаунте Diet Prada, веревка вокруг шеи напоминает похожие мотивы у Burberry на показе в феврале 2019 года.
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