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Курьезный случай: лев с укладкой в стиле 90-х стал звездой китайского зоопарка

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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1 июня, 09:00
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Посетителей зоопарка стало больше – все хотят увидеть его своими глазами
Как лев из зоопарка Китая стал звездой Сети
Как лев из зоопарка Китая стал звездой Сети / Фото: Коллаж: Сегодня

Животные Украины и мира продолжают становиться популярными. В Сети обсуждают льва Ханг Ханга из зоопарка Гуанчжоу (Китай), ведь его грива стала прямой из-за повышенной влажности. Пышность и кудри исчезли, а поклонников среди посетителей стало больше. Об этом пишет Daily Mail.

Внимание привлекает челка льва, которую будто бы подстригли специально. Но нет! Сотрудники зоопарка уверяют, что эффект "стрижки" благодаря льву, облизывающему свои лапы и расчесывавшему гриву.

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Прическа была чистой магией природы. Мы не посмеем стричь львиную шерсть. Он выглядел, как белокурая супермодель с челкой, из-за высокой влажности в Гуанчжоу, — отметил один из сотрудников.

Благодаря природным условиям, "обновившим" укладку Ханг Ханга, в зоопарке стало больше посетителей. Люди хотят увидеть чудо природы своими глазами. Отсчет – 29 мая, когда первое фото льва опубликовали в Сети.

Сейчас он здесь самый красивый мальчик, и все больше людей приходят посмотреть на него, – сказал один из работников зоопарка.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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