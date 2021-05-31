Гид по халуми – 4 совета по приготовлению самого жаростойкого сыра и рецепт

Фото: сыр халуми, instagram.com/elenaalexanderchef/
Халуми – самый киприотский сыр. Оригинальный продукт может производиться только на этом острове, отчего местные жители очень горды. Понятно, что там едят его часто, но интересен другой факт – любовь к халуми вылилась в искусстве. Существуют песни и стихи, посвященные этому сыру. Итак, если возникло желание его приготовить, то есть пожарить, будьте уверенны – это не сложно и очень вкусно. Представьте: плотная хрустящая корочка, а под ней невероятно вкусный и нежный сыр, который по консистенции похож на мягкую ириску. Халуми безусловно займет заслуженное место в списке ваших любимых блюд с сыром.
В чем особенность сыра халуми
- Его готовят из творога, затем очень медленно проваривают в сыворотке, отчего и получается плотная защитная пленка. Она и обеспечивает сыру жаростойкость
- На Кипре и в Греции его продают в упаковке с рассолом и листьями мяты. Мята позволяет сохранять свежесть и аромат халуми
С чем едят халуми на Кипре
Жареный сыр добавляют в салаты, подают к жареным, тушеным или свежим овощам, с жареными колбасками из свинины или баранины. Можно есть халуми и как самостоятельное блюдо. Он отлично сочетается с арбузом, дыней, грушей, а также с медом и кунжутом.
4 совета по приготовлению халуми
- Для того, чтобы пожарить халуми нужна сковорода с антипригарным покрытием, перед обжариванием на сковороду обязательно нужно капнуть оливковое масло.
- Толщина ломтиков должна быть не более полутора сантиметров.
- Жарить халуми нужно на очень горячей сковороде по 40 секунд с каждой стороны.
- Солить, перчить и добавлять специи – в конце приготовления.
Жареный халуми с помидорами
Ингредиенты
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- 300 г – сыра халуми
- 200 г – томатов черри
- 3 ст. л. – оливкового масла
- петрушка, укроп, зеленый лук, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
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- Помидоры нарезать небольшими кусочками, зелень и лук мелко порубить по вкусу, халуми нарезать кусками толщиной 1-1,5 см.
- Смешать помидоры с зеленью и луком, посолить и поперчить по вкусу, добавить ложку оливкового масла и перемешать.
- Сыр жарить непосредственно перед подачей. Прогреть сковороду с оливковым маслом, быстро выложить ломтики сыра в один слой (можно жарить в несколько заходов).
- Обжарить сыр на сильном огне 35-45 секунд, затем перевернуть кусочки сыра и жарить еще 35-45 секунд. Главное не передержать сыр на сковороде, иначе он станет резиновым, нужна только корочка.
- Готовый сыр сразу снимать со сковороды и подавать с помидорами.
По материалам: Мasterclass.com.
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