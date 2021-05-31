Гид по халуми – 4 совета по приготовлению самого жаростойкого сыра и рецепт

Обжаривать его нужно на очень высокой температуре, а подавать с овощами, мясом или медом с орехами

Фото: сыр халуми, instagram.com/elenaalexanderchef/

Халуми – самый киприотский сыр. Оригинальный продукт может производиться только на этом острове, отчего местные жители очень горды. Понятно, что там едят его часто, но интересен другой факт – любовь к халуми вылилась в искусстве. Существуют песни и стихи, посвященные этому сыру. Итак, если возникло желание его приготовить, то есть пожарить, будьте уверенны – это не сложно и очень вкусно. Представьте: плотная хрустящая корочка, а под ней невероятно вкусный и нежный сыр, который по консистенции похож на мягкую ириску. Халуми безусловно займет заслуженное место в списке ваших любимых блюд с сыром.

В чем особенность сыра халуми

Его готовят из творога, затем очень медленно проваривают в сыворотке, отчего и получается плотная защитная пленка. Она и обеспечивает сыру жаростойкость

На Кипре и в Греции его продают в упаковке с рассолом и листьями мяты. Мята позволяет сохранять свежесть и аромат халуми

С чем едят халуми на Кипре

Жареный сыр добавляют в салаты, подают к жареным, тушеным или свежим овощам, с жареными колбасками из свинины или баранины. Можно есть халуми и как самостоятельное блюдо. Он отлично сочетается с арбузом, дыней, грушей, а также с медом и кунжутом.

4 совета по приготовлению халуми

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Для того, чтобы пожарить халуми нужна сковорода с антипригарным покрытием, перед обжариванием на сковороду обязательно нужно капнуть оливковое масло. Толщина ломтиков должна быть не более полутора сантиметров. Жарить халуми нужно на очень горячей сковороде по 40 секунд с каждой стороны. Солить, перчить и добавлять специи – в конце приготовления.

Жареный халуми с помидорами

Фото: instagram.com/tukalinochka_secrets/

Ингредиенты

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300 г – сыра халуми

200 г – томатов черри

3 ст. л. – оливкового масла

петрушка, укроп, зеленый лук, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

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Помидоры нарезать небольшими кусочками, зелень и лук мелко порубить по вкусу, халуми нарезать кусками толщиной 1-1,5 см. Смешать помидоры с зеленью и луком, посолить и поперчить по вкусу, добавить ложку оливкового масла и перемешать. Сыр жарить непосредственно перед подачей. Прогреть сковороду с оливковым маслом, быстро выложить ломтики сыра в один слой (можно жарить в несколько заходов). Обжарить сыр на сильном огне 35-45 секунд, затем перевернуть кусочки сыра и жарить еще 35-45 секунд. Главное не передержать сыр на сковороде, иначе он станет резиновым, нужна только корочка. Готовый сыр сразу снимать со сковороды и подавать с помидорами.

По материалам: Мasterclass.com.

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