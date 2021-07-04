Где в Киеве отпраздновать Ивана Купала: подборка тематических ивентов

Народный праздник Ивана Купала отмечается 7 июля. Мы знаем, где можно прыгать через костер и плести венки

Где праздновать Ивана Купала в Киеве / Фото: Depositphotos

В среду, 7 июля, мы будем праздновать очень интересный, древний и мистический праздник Ивана Купала. В этот день, а точнее, в ночь с 6-го на 7-е, принято проводить обряды, плести венки, прыгать через костер и даже искать цветок папоротника.

Мы составили список мероприятий на Ивана Купала в Киеве и рядом, которые позволят окунуться в атмосферу этого праздника и узнать о нем больше.

А еще мы составили чек-лист интересных и очень интересных занятий на это лето. Обязательно его посмотрите!

Где в Киеве праздновать Ивана Купала 2021

Парк Киевская Русь

Ивана Купала в парке Киевская Русь

Фото: parkkyivrus.com

Где: село Копачов

Когда: 6 июля, 17:00

В парке Киевская Русь традиционно пройдет масштабное и празднование Ивана Купала с 6 на 7 июля. Гостей ждет развлекательная тематическая программа, включая прыжки через костер и хоровод вокруг озера, а завершится все танцами.

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Музей Пирогово

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины Пирогово / Фото: inbus Реклама

Где: улица Академика Тронько, 1

Когда: 6 июля, 18:00

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины на Ивана Купала очень насыщенная программа. Все начнется с мастер-класса по плетению венка, а закончится добычей "живого огня" для купальского костра. А еще там выступит звезда, но организаторы держат ее имя в секрете.

Феофания

Где праздновать Ивана Купала / Фото: Depositphotos

Где: улица Академика Лебедева, 32

Когда: 6 июля, 17:00

С детьми Ивана Купала можно отпраздновать в парке Феофания. С 17:00 здесь будут работать детские аттракционы, мастер-классы, и анимационная программа. Еще там научат плести венки и разжигать костер. Гостям организаторы также обещают огненное шоу!

Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

Ранее мы также рассказывали, что нельзя делать на Ивана Купала.