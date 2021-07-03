Ивана Купала-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Никому ничего не отдавать, не продавать, не одалживать и самим ничего не брать – какие еще есть удивительные запреты в день Ивана Купала 7 июля

Как загадать желание / Фото: Depositphotos

7 июля, украинцы отмечают Ивана Купала-2021. В этот праздник девушки гадали на суженого, пары прыгали через костер и все не только ради забавы и веселья, а и чтобы привлечь достаток и счастье в свой дом. В старину считалось, что в ночь на Ивана Купала духи земли, воды и огня говорят с людьми, а значит, это лучшее время, чтобы попросить у древних могучих сил помощи в делах и приоткрыть свое будущее.

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Главными традициями на Ивана Купала считаются омовение водой и очищение огнем. Для тех, кто хочет омолодить душу и тело, а также повеселиться от души, существует множество разнообразных купальских обрядов. В это время также принято гадать, а самое популярное гадание – на венках.

Ивана Купала-2021: что нельзя делать 7 июля

Считается, что в это время просыпается всякая лесная нечисть, поэтому в эту ночь нельзя спать.

Женщинам нельзя отмечать Ивана Купала, не побывав у костра – так делают только ведьмы.

Чтобы семья не обеднела, ее членам на Ивана Купала лучше ничего не отдавать, не продавать и не одалживать.

А если человек найдет на дороге деньги, даже крупную сумму – ему ни в коем случае нельзя их брать.

7 июля от воды следует держаться подальше беременным, детям и пожилым. Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей.

Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

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