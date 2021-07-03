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Ивана Купала-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
3 июля, 15:17
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Никому ничего не отдавать, не продавать, не одалживать и самим ничего не брать – какие еще есть удивительные запреты в день Ивана Купала 7 июля
Как загадать желание
Как загадать желание / Фото: Depositphotos

7 июля, украинцы отмечают Ивана Купала-2021. В этот праздник девушки гадали на суженого, пары прыгали через костер и все не только ради забавы и веселья, а и чтобы привлечь достаток и счастье в свой дом. В старину считалось, что в ночь на Ивана Купала духи земли, воды и огня говорят с людьми, а значит, это лучшее время, чтобы попросить у древних могучих сил помощи в делах и приоткрыть свое будущее.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

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Главными традициями на Ивана Купала считаются омовение водой и очищение огнем. Для тех, кто хочет омолодить душу и тело, а также повеселиться от души, существует множество разнообразных купальских обрядов. В это время также принято гадать, а самое популярное гадание – на венках.

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Ивана Купала-2021: что нельзя делать 7 июля

  • Считается, что в это время просыпается всякая лесная нечисть, поэтому в эту ночь нельзя спать.
  • Женщинам нельзя отмечать Ивана Купала, не побывав у костра – так делают только ведьмы.
  • Чтобы семья не обеднела, ее членам на Ивана Купала лучше ничего не отдавать, не продавать и не одалживать.
  • А если человек найдет на дороге деньги, даже крупную сумму – ему ни в коем случае нельзя их брать.
  • 7 июля от воды следует держаться подальше беременным, детям и пожилым. Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей.

Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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"Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело"

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