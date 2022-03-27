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Как приготовить борщ в ТОП-3 странах для эмиграции и не разориться

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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27 марта, 11:25
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Сколько украинцы потратят на продукты из полученной социальной выплаты – в материале "Сегодня"
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Тысячи украинцев вынужденно уехали из Украины за границу из-за вторжения России. Вернет их обратно – только победа над РФ. Временное проживание в Польше или других странах – не причина забывать о традиционных украинских блюдах. О борще, конечно! Мы расскажем о ценниках на продукты для приготовления блюда: в супермаркете Польши, Чехии и Германии. И сколько придется потратить денег из социальной выплаты, которую получат украинцы со статусом временной защиты. О сумме выплат рассказала эмиграционный эксперт Ульяна Таистова.

Какие ингредиенты нужны?

Напомним список продуктов для приготовления борща, который знает каждый украинец напамять. Приготовить блюдо, находясь в Украине, это экстрим, ведь воздушная тревога чуть ли не каждый час. У переехавших земляков больше шансов выполнить эту "миссию" и без слов рассказать иностранцам о вкусе украинских традиций.

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Для приготовления понадобятся:

  • свекла;
  • картофель;
  • лук;
  • морковь;
  • капуста;
  • томатная поста;
  • мясо.

Дополнительно сметана по вкусу.

Сколько нужно заплатить за продукты в Польше?

Среди поляков популярный супермаркет "Ашан", где за набор для борща нужно заплатить 'zł57,63. В сумму учтены:

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  • свекла (500 г) за 'zł1,23;
  • картофель (500 г) за 'zł4;
  • лук (500 г) по 'zł1,08;
  • морковь (400 г) за 'zł1;
  • капуста (500 г) за 'zł1,17;
  • томатная паста за 'zł 3,33;
  • мясо говядины (300 г) за 'zł42,99;
  • сметана за 'zł​​​​​​​2,83.

Граждане Украины получают одноразовую финансовую выплату в Польше размером 'zł​​​​​​​300. Среди требований – въезд в Польшу с 24 февраля и оформление статуса Pesel. У украинца после оплаты продуктов для борща из финансовой помощи останется только 'zł​​​​​​​242, 37.

К счастью, с 26 марта начала действовать дополнительная выплата "Помощь 500+" для семей с несовершеннолетними детьми. Украинцы будут получать ежемесячно пособие в размере 'zł​​​​​​​500 на каждого ребенка.

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А сколько в Чехии?

За борщевой набор в популярном в Чехии супермаркете Tesco заплатите Kč​​​​​​​236 (крон). В сумму учтены:

  • свекла (500 г) за Kč​​​​​​​25;
  • картофель (500 г) за Kč​​​​​​​7;
  • лук (100 г) по Kč​​​​​​​3;
  • морковь (440 г) за Kč​​​​​​​9;
  • капуста (500 г) за Kč​​​​​​​20;
  • томатная паста за Kč​​​​​​​32;
  • мясо свинины (500 г) за Kč​​​​​​​120;
  • сметана за Kč​​​​​​​ 20.

Украинцы со статусом временной защиты от 26 лет будут получать Kč​​​​​​​2490 финансовой помощи ежемесячно. Деньги выплачиваются при условии, что финансов не хватает, чтобы покрыть основные жизненные потребности. В остатке после покупки продуктовой корзины для борща останется Kč​​​​​​​2254.

Люди другой возрастной категории тоже получат социальную выплату: в возрасте до 6 лет – Kč​​​​​​​1970, от 6 до 15 лет – Kč​​​​​​​ 2420 и от 15 до 26 лет – Kč​​​​​​​ 2770.

В заключение – фуд-шопинг в Германии

Один из самых популярных супермаркетов Германии и конкурент Lidl – знаменитый Aldi. За продуктовый набор для борща украинцы заплатят $11. В сумму учтены:

  • свекла (500 г) за $1;
  • картофель (500 г) за $1;
  • лук (400 г) за $1;
  • морковь (500 г) за $1;
  • капуста (500 г) за $1;
  • томатная паста за $1;
  • мясо свинины (500 г) за $3;
  • сметана за $2.

Украинцам старше 18 лет, которые оформили статус временной защиты и живут самостоятельно, будут выплачивать $400 ежемесячно в течение первых 18 месяцев. После похода в супермаркет за продуктами для борща из финансовой выплаты останется $389.

Социальная выплата также предусмотрена для других возрастных категорий:

  • $362 - для взрослых, проживающих в паре;
  • $274 – детям до 6 лет;
  • $358 – детям от 6 до 14 лет;
  • $358 – подросткам от 14 до 17 лет;
  • $322 - взрослым до 25 лет, проживающим с родителями.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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