Как приготовить борщ в ТОП-3 странах для эмиграции и не разориться

Сколько украинцы потратят на продукты из полученной социальной выплаты – в материале "Сегодня"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Тысячи украинцев вынужденно уехали из Украины за границу из-за вторжения России. Вернет их обратно – только победа над РФ. Временное проживание в Польше или других странах – не причина забывать о традиционных украинских блюдах. О борще, конечно! Мы расскажем о ценниках на продукты для приготовления блюда: в супермаркете Польши, Чехии и Германии. И сколько придется потратить денег из социальной выплаты, которую получат украинцы со статусом временной защиты. О сумме выплат рассказала эмиграционный эксперт Ульяна Таистова.

Какие ингредиенты нужны?

Напомним список продуктов для приготовления борща, который знает каждый украинец напамять. Приготовить блюдо, находясь в Украине, это экстрим, ведь воздушная тревога чуть ли не каждый час. У переехавших земляков больше шансов выполнить эту "миссию" и без слов рассказать иностранцам о вкусе украинских традиций.

Реклама

Для приготовления понадобятся:

свекла;

картофель;

лук;

морковь;

капуста;

томатная поста;

мясо.

Дополнительно сметана по вкусу.

Сколько нужно заплатить за продукты в Польше?

Среди поляков популярный супермаркет "Ашан", где за набор для борща нужно заплатить 'zł57,63. В сумму учтены:

Реклама

свекла (500 г) за 'zł1,23;

картофель (500 г) за 'zł4;

лук (500 г) по 'zł1,08;

морковь (400 г) за 'zł1;

капуста (500 г) за 'zł1,17;

томатная паста за 'zł 3,33;

мясо говядины (300 г) за 'zł42,99;

сметана за 'zł​​​​​​​2,83.

Граждане Украины получают одноразовую финансовую выплату в Польше размером 'zł​​​​​​​300. Среди требований – въезд в Польшу с 24 февраля и оформление статуса Pesel. У украинца после оплаты продуктов для борща из финансовой помощи останется только 'zł​​​​​​​242, 37.

К счастью, с 26 марта начала действовать дополнительная выплата "Помощь 500+" для семей с несовершеннолетними детьми. Украинцы будут получать ежемесячно пособие в размере 'zł​​​​​​​500 на каждого ребенка.

Реклама

А сколько в Чехии?

За борщевой набор в популярном в Чехии супермаркете Tesco заплатите Kč​​​​​​​236 (крон). В сумму учтены:

свекла (500 г) за Kč​​​​​​​25;

картофель (500 г) за Kč​​​​​​​7;

лук (100 г) по Kč​​​​​​​3;

морковь (440 г) за Kč​​​​​​​9;

капуста (500 г) за Kč​​​​​​​20;

томатная паста за Kč​​​​​​​32;

мясо свинины (500 г) за Kč​​​​​​​120;

сметана за Kč​​​​​​​ 20.

Украинцы со статусом временной защиты от 26 лет будут получать Kč​​​​​​​2490 финансовой помощи ежемесячно. Деньги выплачиваются при условии, что финансов не хватает, чтобы покрыть основные жизненные потребности. В остатке после покупки продуктовой корзины для борща останется Kč​​​​​​​2254.

Люди другой возрастной категории тоже получат социальную выплату: в возрасте до 6 лет – Kč​​​​​​​1970, от 6 до 15 лет – Kč​​​​​​​ 2420 и от 15 до 26 лет – Kč​​​​​​​ 2770.

В заключение – фуд-шопинг в Германии

Один из самых популярных супермаркетов Германии и конкурент Lidl – знаменитый Aldi. За продуктовый набор для борща украинцы заплатят $11. В сумму учтены:

свекла (500 г) за $1;

картофель (500 г) за $1;

лук (400 г) за $1;

морковь (500 г) за $1;

капуста (500 г) за $1;

томатная паста за $1;

мясо свинины (500 г) за $3;

сметана за $2.

Украинцам старше 18 лет, которые оформили статус временной защиты и живут самостоятельно, будут выплачивать $400 ежемесячно в течение первых 18 месяцев. После похода в супермаркет за продуктами для борща из финансовой выплаты останется $389.

Социальная выплата также предусмотрена для других возрастных категорий:

$362 - для взрослых, проживающих в паре;

- для взрослых, проживающих в паре; $274 – детям до 6 лет;

– детям до 6 лет; $358 – детям от 6 до 14 лет;

– детям от 6 до 14 лет; $358 – подросткам от 14 до 17 лет;

– подросткам от 14 до 17 лет; $322 - взрослым до 25 лет, проживающим с родителями.

Читайте также:

Как эмигрировать в Польшу и почему официальный статус беженца это не самая лучшая идея.

Статус беженца в Канаде для украинцев: как получить и почему это рискованно – ответил эксперт.