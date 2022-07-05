Где купаться в Киеве летом: 5 бассейнов под открытым небом (цены, фото)

ТОП-5 бассейнов под открытым небом в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Лето – это время отдыха у бассейна, поэтому устройте релакс-выходные, но с учетом правил безопасности. Откладывать жизнь на потом из-за военного положения в Украине не стоит! "Сегодня" расскажут о ТОП-5 бассейнах в столице, рекомендованных к посещению.

1 – "Пирс 39"

Приходите на ВДНХ в зону отдыха "Пирс 39" с бассейнами. Взрослые устраивают заплыв в 25-метровом бассейне, а дети – в 13-метровом с водной горкой. На территории найдете бар и площадку для волейбола. Дополнительно проводят детские занятия по плаванию и аквафитнес для взрослых.

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Цена в час: будни – 100 гривен для взрослых и 50 гривен для детей; выходные – 150 гривен для взрослых и 75 гривен для детей.

Где: проспект Глушкова, 1.

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2 – Sungrilla Secret Beach

Пляжный комплекс Sungrilla Secret Beach в сердце Киева с видом на Днепр, предлагает два бассейна: для взрослых – с фейс-контролем и для детей – с подогревом. На территории есть терраса с видом на столицу и бар с кухней.

Цены: с понедельника по четверг – шезлонг 300 гривен, кровать 600 гривен, бунгало 1000 гривен; с пятницы по воскресенье – шезлонг 400 гривен, кровать 1000 гривен, бунгало 1600 гривен.

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Где: ул. Набережно-Крещатицкая, 10.

3 – Osocor Residence

В комплексе отдыха Osocor Residence открыли сезон бассейна под открытым небом. Посетите его во время уик-энда: начните с завтрака в ресторане, продолжите купанием в бассейне и завершите релакс на берегу озера Святище с бокалом коктейля в руках, созерцая на закат.

На локации звезды украинского шоу-биза устраивают благотворительные концерты в поддержку ВСУ.

Цены: будни – шезлонг 500 гривен, кровать 1000 гривен; выходные – шезлонг 800 гривен, кровать 1800 гривен.

Где: ул. Виноградная, 2.

4 – Fifty Beach Club

Комплекс отдыха Fifty Beach Club в Гидропарке выбирают любители хип-хопа и атмосферы релакса 24/7. На территории есть бассейн, ресторан и DJ, которые будут поднимать настроение музыкой.

Цены: в будни – шезлонг 350 гривен, кровать 1500 гривен; в выходные – шезлонг 500 гривен, кровать 2 000 гривен.

Где: Броварской проспект, 5.

5 – Dniprovska Riviera

Завершим ресторанным комплексом на берегу Днепра, где гости во время купания в бассейне ощущают желанный summer vibes. Ведь атмосфера способствует! В Dniprovska Riviera найдете фешенебельный ресторан, где рекомендуем заказать обед или устроить ужин.

Цены: будни – шезлонг 400 гривен, кровать 1 000 гривен, бунгало 1500 гривен; выходные – шезлонг 500 гривен, кровать 1200 гривен, бунгало 2 000 гривен.

Где: Остров Жуков, ул. Лютнева, 58К.

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