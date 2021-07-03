Галкин растрогал Сеть новым видео с детьми Пугачевой: Ну какие же они милые! (видео)

Максим Галкин не перестает радовать своих фолловеров новыми видео с детьми Гарри и Лизой, которых обожают, кажется, все подписчики артиста

Максим Галкин показал новое видео с детьми Гарри и Лизой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен и ведущий Максим Галкин в очередной раз порадовал своих фолловеров контентом с детьми. Не секрет, что многие фанаты Галкина и Аллы Пугачевой просто обожают их детей.

В Instagram-профиле Максим Галкин опубликовал видео, где показал, что его сын делает на кухне. Гарри готовит для звездного папы салат из овощей.

В комментариях к посту все просто растаяли от увиденного:

"Как это мило!"

"Господи, как же приятно наблюдать за жизнью Вашей семьи!"

"Какой молодец"

А в сторис супруг Аллы Борисовны опубликовал несколько видео, снятые у пруда на территории дома. Лиза заметила живность в воду и у нее с отцом и братом завязался спор: это головастики в воде или нет.

Дети Галкина и Пугачевой обнаружили рыбок в пруду

Скриншот: instagram.com/stories/maxgalkinru

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри

Скриншот: instagram.com/stories/maxgalkinru

"Это головастики! Да, реально! Это головастики! Почему вы не верите?" — обратилась к Гарри и Максиму Галкину 7-летняя Лиза.