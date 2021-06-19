Гадания на Троицу: самые правдивые предсказания судьбы

Когда ждать удачи, богатства, замужества и будет ли оно счастливым – об этом можно спросить в праздник Троицы у цветов, деревьев, реки и даже кукушки

Гадания на Троицу / Фото: Depositphotos

Троица – радостный, веселый, зеленый и цветущий летний праздник, который наступит 20 июня. Помимо многочисленных древних традиций и обрядов, которые сохранились до наших дней, этот день еще интересен и разнообразными гаданиями, которые помогали узнать будущее еще нашим прабабушкам.

Как гадать на Троицу, где искать ответы на волнующие вопросы, чего ждать от будущего, читайте в нашей статье.

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Троицкие гадания по деревьям

Гадания на Троицу / Фото: Unsplash

Накануне Троицы незамужние девушки собирались вместе и отправлялись в лес. Там находили деревца с тонкими гибкими ветвями – березку или иву. Загадывая о своем суженом, любви, будущем и другие важные вопросы, девушки завивали и заплетали ветви деревьев в косы или венки – каждая свое. Также могли вплетать ленты, травы и цветы. А в праздник Троицы разыскивали свои деревья. Если ветви оставались без изменений – это к добрым новостям, будет и суженый, и свадьба, и богатство в доме. А вот если деревцо развилось или, того хуже, завяло – плохой знак.

Гадание на Троицу по сторонам света

Гадания на Троицу / Фото: Unsplash

Девушки быстро кружились – каждая по-отдельности или держась за руки, а потом отпуская. Когда голова закружится – падали на землю. В какую сторону девушка упадет – с той стороны и жених к ней придет.

Как гадать на Троицу по кукушке

Гадания на Троицу / Фото: Unsplash

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Заслышав летним днем, как кукует кукушка, проводили популярное и любимое многими гадание, которое давало ответ на вопрос "сколько?" К примеру, сколько жить осталось, сколько будет денег или сколько лет ждать до замужества. А затем внимательно слушали птицу и считали ее ответы.

Традиционные гадания по венкам

Гадание на Троицу / Фото: Depositphotos

На летние зеленые праздники, к которым относится и Троица, девушки плели венки и дарили друг другу с пожеланиями скорейшего замужества, а также тайком награждали парней, к которым были неравнодушны. И обязательно гадали, пуская свои венки по воде. Если венок уплывет недалеко или пристанет к берегу – значит, быть его владелице еще год в девках. Далеко уплыл венок – можно ждать сватов в нынешнем году. А вот если венок утонет — плохой знак.

Как гадать по траве на Троицу

Гадания на Троицу / Фото: Unsplash

В праздник незамужняя девушка собирала разные полевые цветы или травинки – обычно семь штук. Затем на каждую загадывала парня и прятала на ночь под подушку. Утром нужно было вспомнить свой сон и достать из-под подушки первый попавшийся цветок – кто на него загадан, тот и будет суженым.

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