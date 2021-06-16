Фролова поклялась здоровьем ребенка, что была трезвая во время скандального интервью с ф*ком

Ведущая прокомментировала известное видео, после которого к ней у многих поменялось отношение. Скандальный ролик был записан после премьеры фильма "Клуб Шортбас"

Василиса Фролова оправдалась за скандальное интервью 14-летней давности / Фото: скриншот

Василиса Фролова, которая чуть не потеряла ребенка перед родами, прокомментировала свое скандальное интервью 2007 года.

Предыстория

На премьере эротического фильма Джона Митчелла "Клуб Шортбас" после просмотра фильма журналисты попросили Василису описать ее впечатления. На их просьбу Василиса ответила: "В смысле мокрая я, или нет? Ну, вроде немного есть, показать?"

Журналистка, не ожидавшая такой реакции, ответила: "А можете?" После этого Фролова засунула руку в джинсы, вынула, потерла пальцы и сказала: "Вроде да". Тогда журналистка попросила Василису показать на камеру палец.

Василиса, недолго думая, показала девушке средний палец: "Этот?" – "Нет, которым проверяли". Звезда отказалась, объяснив, что, мол, и так уже было все заснято.

Что говорит Василиса

В интервью Анне Олицкой в ее YouTube-программе "Без комплексов" Василиса призналась, что была трезвой.

"Это была какая-то нелепица, которая перевернула отношение ко мне", – заявила ведущая.

Тогда Анна попросила уточнить – была ли она в нетрезвом состоянии.

"Нет, я была за рулем. Я готова поклясться здоровьем моего ребенка, что я ничего не пила, не употребляла – никаких наркотиков, ни спиртного", – объяснила Фролова.

Василиса Фролова призналась, что во время скандального интервью была трезвой / Фото: Скриншот из YouTube

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После этого Василиса отметила, что она "была под влиянием влюбленности" и эротического фильма, который она посмотрела тогда в кинотеатре.

"Мы посмотрели просто порнуху. Это был типа эротический фильм, на самом деле – разочарование года. Мы смотрели в уважаемом кинотеатре с колоннами и вензелями какую-то фигню", – вспомнила Василиса.

По словам Фроловой, это ее расстроило, потому что утром ей нужно было вставать на эфир, в кинотеатре у нее украли кошелек со всеми карточками и авансом за корпоратив.

"Я думала совершенно о другом. И тут мне задают этот глупый вопрос: "Как вам фильм?" И я, опираясь на весь этот спектр обстоятельств, отвечаю ей (журналистке. – Ред.) по-хамски, как это отдельно выглядит. И я показала ей средний палец – это можно было бы представить так, будто я что-то употребляла", – поделилась телеведущая.

С Василисой Фроловой отказывались сотрудничать / Фото: Скриншот из YouTube

По словам Василисы, после этого случая работодатели отказывались давать ей работу, которую, по ее мнению, могли бы доверить ей, "глядя на ее профессиональные качества".

"Но они озирались на этот случай, который, вероятно, мой статус каким-то образом пошатнул в глазах других. Люди писали очень оскорбительные вещи. Было очень обидно, потому что я работала изо всех сил и наркотики – это было вообще не про меня", – объяснила Фролова.

Ранее Василиса Фролова раскрыла подробности знакомства с отцом своего сына.

Смотрите интервью Василисы Фроловой для программы "Без комплексов":