Фото дня: во Львове почтили память убитых рашистами украинских детей. Слова излишни

Во Львове почтили память убитых россиянами украинских детей / Фото: facebook.com/lviv.adm

Вторжение РФ в свободную и независимую Украину навсегда опустило россию на дно цивилизации, а репутацию придется годами отмывать новым поколениям страны-агрессора от крови и преступление кремлевских убийц. За 23 дня жалкие и ничтожные орки безжалостно, ради развлечения, убили 109 украинских детей... Именно такое число колясок выставили в центре Львова, на площади Рынок, рассказал мэр Андрей Садовый.

Это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина. И мы призываем всех взрослых всего мира единым щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной.

— написал Садовый.

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Андрей Садовый призвал горожан фотографировать акцию и рассказывать с помощью своих социальных сетей всему миру о военных преступлениях путина с хештегом #closethesky.

Защитите украинских детей и украинское небо!

— написал он.

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Во Львове почтили память убитых россиянами украинских детей. / Фото: Facebook

Во Львове почтили память убитых россиянами украинских детей / Фото: Facebook

Напомним, что ELLE Чехия посвятили обложку апрельского номера Украине. Лаконично, но содержательно.

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