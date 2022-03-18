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ELLE Чехия посвятили обложку апрельского номера Украине. Лаконично, но содержательно

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18 марта, 18:53
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Выпуск украсили иллюстрации чешско-украинской художницы Даниэлы Геродесовой, а обращение к читателям написала главред украинского издания ELLE Соня Забуга
Elle Чехия посвятили обложку апрельского номера Украине
Elle Чехия посвятили обложку апрельского номера Украине / Фото: instagram.com/elleczech/

Пресса всего мира пропитана насквозь главной темой войны в Украине, которую коварно и подло начала Россия против нашего народа. Все прекрасно понимают, что происходит, но только слепые россияне клюют на кремлевскую удочку под названием "спецоперация". Вчера мы показывали вам две обложки TIME, посвященные Украине, а сегодня смотрите, как нас поддержал журнал ELLE Чехия.

Интересно, что главный редактор чешского ELLE попросила свою коллегу, главного редактора украинского издания Соню Забугу, вместо нее написать редакционную статью.

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Elle Чехия посвятили обложку апрельского номера Украине
Elle Чехия посвятили обложку апрельского номера Украине / Фото: instagram.com/elleczech/

Кто бы мог подумать, что слова о боевых действиях, которые мы помним из учебников истории о Второй мировой войне, станут суровой реальностью в жизни сегодняшних украинцев. Кто бы мог подумать, что через 77 лет после окончания Великой Отечественной войны мирные жители Украины будут ночевать в противоатомных убежищах, города будут обстреливаться ракетами, а танки будут ездить по улицам, где еще недавно украинцы мчались по своим обычным делам. 24 февраля 2022 года разделило жизнь украинцев на ДО и ПОСЛЕ.

– написано в обращении.

Иллюстрации чешско-украинской художницы Даниэлы Геродесовой дополняют номер. Также в Instagram Даниэла выставила на продажу работу, которой украшена обложка журнала, а деньги от покупки отправит на помощь пострадавшим украинцам.

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Напомним, что Музей Ивана Гончара просит помощи для сохранения наследия.

Также смотрите: Jean Gritsfeldt провел показ новой коллекции в Берлине, чтобы донести главные месседжи войны в Украине

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