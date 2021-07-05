Фолловеры Каменских назвали Потапа Шреком и чудовищем (фото)

Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками новым фото с Потапом, а они придумали продюсеру несколько странных прозвищ

Настя Каменских показала новое фото с Потапом / Фото: instagram.com/kamenskux

Порой нам кажется, что фолловеры Насти Каменских знают ее больше, чем она сама. Недавно певицу сравнили с Моникой Беллуччи, а теперь добрались до ее супруга.

В Instagram-аккаунте NK опубликовала новую фотографию с Потапом. На снимке продюсер скромно улыбается, а дама его сердца показывает язык.

"Как подписать фото?", – поинтересовалась у поклонников Каменских. Уж они ей посоветовали:

"Как подписать, Красавица и Шрек"

"Поклонница фоткается с Потапом"

"Можно просто лучшие"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Скриншот: instagram.com/kamenskux

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А это – наш любимый комментарий: "Настя, вам надо родить ребенка, тогда может быть будете еще счастливее".

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских никак не реагирует на то, что ей пишут под постами. Не стал исключением и этот раз. Хотя сама NK ранее признавалась, что читает комментарии в своем Instagram.

Певица рассказала, что как таковой критики со стороны пользователей соцсети не замечает, но очень часто ей пишут о ребенке.

"Чаще всего я беременна для всех. Я какая-то уже очень многодетная мать... Я понимаю, что всем уже очень бы хотелось увидеть детку мою, но, так сказать, как вселенная даст".