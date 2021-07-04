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Настю Каменских на новых фото сравнили с Моникой Беллуччи

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
4 июля, 07:00
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Певица запостила пару снимков в стильном костюме. Поклонники убеждены, что NK похожа на известную актрису. И мы тоже видим сходство)
Настю Каменских сравнили с Моникой Беллуччи
Настю Каменских сравнили с Моникой Беллуччи / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая недавно очаровала поклонников своей новой фотосессией в прозрачном платье, порадовала фолловеров яркими кадрами. NK выложила в Instagram-аккаунте фотографии, на которых она позирует сидя у стены с стильном желтом костюме.

"Желтый костюм, желтое золото, желтое настроение", – добавила Настя лаконичную подпись.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

В комментариях фаны Насти Каменских засыпали ее комплиментами и эмодзи сердечек, а кто-то отметил, что она похожа на Монику Беллуччи:

  • "Класс, вы на этом фото очень похожи на Монику Беллуччи"
  • "Красавица"
  • "Очень красивая"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Предлагаем сравнить двух известных женщин и решить, есть ли между ними сходство)

Настя Каменских/Моника Беллуччи
Коллаж Life Сегодня

В недавнем интервью Настя Каменских рассказала, что проработала свои комплексы и сейчас любит себя и свою фигуру.

"Я не принимала собственное тело. И чаще всего чувствовала давление общества, да и сейчас оно есть. Поэтому я прекрасно понимаю, как девушки себя чувствуют, когда "не вписываются" в параметры других. Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело", – призналась певица.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Напомним, что ранее NK в купальнике сравнили с Анастасией Волочковой.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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"Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело"

Настя Каменских певица
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