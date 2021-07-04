Настю Каменских на новых фото сравнили с Моникой Беллуччи

Певица запостила пару снимков в стильном костюме. Поклонники убеждены, что NK похожа на известную актрису. И мы тоже видим сходство)

Настю Каменских сравнили с Моникой Беллуччи / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая недавно очаровала поклонников своей новой фотосессией в прозрачном платье, порадовала фолловеров яркими кадрами. NK выложила в Instagram-аккаунте фотографии, на которых она позирует сидя у стены с стильном желтом костюме.

"Желтый костюм, желтое золото, желтое настроение", – добавила Настя лаконичную подпись.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

В комментариях фаны Насти Каменских засыпали ее комплиментами и эмодзи сердечек, а кто-то отметил, что она похожа на Монику Беллуччи:

"Класс, вы на этом фото очень похожи на Монику Беллуччи"

"Красавица"

"Очень красивая"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Предлагаем сравнить двух известных женщин и решить, есть ли между ними сходство)

Настя Каменских/Моника Беллуччи

Коллаж Life Сегодня

В недавнем интервью Настя Каменских рассказала, что проработала свои комплексы и сейчас любит себя и свою фигуру.

"Я не принимала собственное тело. И чаще всего чувствовала давление общества, да и сейчас оно есть. Поэтому я прекрасно понимаю, как девушки себя чувствуют, когда "не вписываются" в параметры других. Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело", – призналась певица.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Напомним, что ранее NK в купальнике сравнили с Анастасией Волочковой.