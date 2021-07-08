Филипп Киркоров сообщил о смерти близкого друга: Разделял радости и печали, был всегда рядом

Близкий друг и бывший директор певца Геннадий Руссу умер от последствий, вызванных COVID-19. Артист признался, что именно Геннадий стал первым поверил в него в самом начале музыкальной карьеры

Умер первый директор Филиппа Киркорова / Фото: instagram.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров, который недавно отпраздновал день рождения сына, сообщил грустную новость – от COVID-19 умер его близкий друг и первый директор Геннадий Руссу. Мужчине было 72 года.

Ну вот и вcе, еще одна потеря в моей жизни. Не стало тебя, Гена Руссу. Мой первый директор, мой лучший директор. Верный друг и соратник, который первый поверил в меня. Он был рядом со мной, когда мое восхождение на музыкальный Олимп только начиналось. В далеком 1988 году он поверил в долговязого, порой угловатого, кучерявого мальчишку, выступающего на разогреве у Игоря Саруханова на первых сборных концертах, – пишет Киркоров.

Филипп Киркоров и Геннадий Руссу / Фото: instagram.com/fkirkorov

По словам артиста, Руссу всегда был с ним рядом и поддерживал его как в радостные, так и грустные моменты жизни.

Сколько мы вместе прошли, пробивая этот тернистый путь, в этом не простом бизнесе, первые гастроли, семейные праздники. Да, именно ты стал свидетелем на моей свадьбе, а после руководил и Арт-студией "Алла". Мои самые счастливые дни моей юности, моей личной жизни, ты всегда был со мной рядом. Как несправедливо! Почему? Почему ты? Почему этот мерзкий COVID-19 забирает один за другим моих близких друзей…Буду молить Бога об упокоении твоей души, – написал артист.

В комментариях многие выразили Киркорову свои соболезнования.

Напомним, от COVID-19 ранее умер режиссер Владимир Меньшов.