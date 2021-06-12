Выходные – в кайф! Рассказываем, куда пойти в Киеве 12-13 июня

Как насчет прослушивания джаза в саду или концерта Pianoбоя? Или же концептуального фестиваля Art saved life и романтического Love is?

Афиша ТОП-мероприятий в Киеве на выходных / Фото: Unsplash

Вторые выходные лета предлагаем тоже провести активно и не сидеть дома, как и первый уик-энд сезона. Мы расскажем о мероприятиях, которые достойны внимания и посещения. Разбавьте рутину интересными ивентами, что подарят новые эмоции! Конечно, если вы не собрались лететь за границу в одно из популярных направлений июня.

Фестиваль Love is ...

Мероприятие понравится романтикам, или тем, кто ищет вторую половинку. Потому на фестивале воссоздадут все этапы любви: локации знакомства, первого свидания и признания в любви, первые ссоры и примирения, будет зона для бракосочетания и идиллии семейной жизни. А также telegram-бот, чтобы найти потенциальную любовь. На локации еще найдете зону для обмена клятвами и подачи документов на регистрацию брака. Развлекать будут песнями Jerry Heil, "Без Обмежень", Анны Тринчер, группы Latexfauna и других исполнителей. И специальный гость – "Королева ночи" Оля Полякова. Обещают также выступления оркестра, кавер-бэндов, диджеев и чтения поэзии.

когда: 12 и 13 июня, старт в 12:00 и до 23:00.

Цена: 250 гривен. Дети до 12 лет – бесплатно.

Где найти: Платформа Арт-Завод, ул. Беломорская, 1.

Фестиваль Art saved life

Ивент Art saved life рекомендуем посетить любителям искусства. Ибо участников мероприятия ждет максимальное "погружение" в арт-темы. Организаторы отмечают, что будут "Все виды искусства на одной локации", а также единомышленники. И не без лайнапом: запланировано выступление Алины Паш и других исполнителей. Атмосферу дополнят опен-еир кинотеатром, художественными экспозициями и хипстерской ярмаркой.

Когда: 12 июня в 12:00.

Цена: от 250 гривен.

Где найти: в галерее "Лавра", переулок Лаврский, 9.

Концерт Pianoбоя

Если не любите фестивали, то посетите душевный концерт Pianoбоя! Состоится он под открытым небом террасы D12. Слушая популярные песни, как "Родимки" и "Шампанські очі" и в то же время пританцовывая, вы сможете насладиться атмосферой по полнойі. И немного вернуться к ностальгическим песням исполнителя!

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Когда: 13 июня в 19:00.

Цена: от 550 гривен.

Где найти: терраса D12, на ул. Десятинной, 12.

Фестиваль "Джаз-пикник в саду"

Это мероприятие для тех, кто любит джаз и особую атмосферу, которую еще и дополняют бокалом вина. Участников фестиваля ждут выступления джазовых исполнителей из Парижа BaKos, Дао Парк Cape Cod, а также Jamala и многих других. Но не джазом единым, найдете также литературную и винтажную ретробарахолку, детские зоны и мастер-классы для детей. И не без вкусных напитков и фудкорт.

Когда: 12 июня в 14:00.

Цена: от 200 гривен.

Где найти: на розариуме Национального ботанического сада им. Н. Н. Гришко, что на ул.Тимирязевський, 1.

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