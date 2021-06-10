Лайнап – разочарование! Почему в Сети разбомбили Atlas Weekend-2021 и насколько все попсово

Спойлер: объявленные участники, по мнению Сети, негативно влияют на имидж фестиваля и его концепцию. Но есть и хорошая новость!

Чего следует ожидать от Atlas Weekend в 2021 году Фото: Atlas Weekend

Аtlas Weekend – один из самых масштабных фестивалей Украины! Он известен козырными лайнапами, которые ежегодно удивляют и осуществляют мечты меломанов. Но перечнем артистов в этом году потенциальные участники разочарованы! Поскольку в 2021-м пандемия изменила планы организаторов, они ввели новый формат – Friends Editions. И перенесли выступления зарубежных певцов на 2022-й, а в этом году на сцене выступят звезды СНГ и украинской эстрады.

К слову, последних захейтили в Сети больше всего! Потому что многие из них ассоциируются с мероприятиями другого формата. Например, "Песня года", или концерт ко Дню Киева, но точно не AW. Мы расскажем, кого Сеть откровенно хейтит и считает не форматом фестиваля, и чего следует ожидать от мероприятия в 2021 году.

Кого из участников захейтили больше всего?

На официальном сайте представлено 84 участника фестиваля, большая часть из которых – украинские звезды. Но в ТОП-3 по наибольшему количеству хейта и замечаний о неформатности вошли: Верка Сердючка, Тина Кароль и Валерий Меладзе, которого буквально "разбомбили" неутешительными комментариями после огласки организаторами.

Исходя их комментариев, очередной анонс для поклонников мероприятия – разочарование, после которого им не хочется наблюдать за объявлением следующих участников.

Комментарий под новостью о выступлении Верки Сердючки на фестивале Фото: facebook.com/atlasweekend

В анонс-заметке о выступлении Валерия Меладзе "букет" негативных комментариев. Одни просят вернуть деньги, другие переспрашивают, не шутка ли это. В Сети намекают, что выбор исполнителя необдуманный.

"Вы же вроде адекватнее были... ранее.. с выбором исполнителей", – пишут на странице в Facebook.

Фото: facebook.com/atlasweekend

Другие участники разочарованы и просят вернуть деньги за билеты, называя этого хедлайнера "днищем" лайнапа.

Фото: facebook.com/atlasweekend

И откровенным фаталити-выбором со стороны организаторов.

Фото: facebook.com/atlasweekend

О выступлении хедлайнера Тины Кароль комментарии тоже не отличились позитивом. И мем "Ожидания и реальность" актуализировался.

"Ожидания: Twenty One Pilots. Реальность: Тина Кароль", – пишут в Сети.

Фото: facebook.com/atlasweekend

Другие еще дают шанс звезде на фестивале и пишут "Печально", вторые – готовы мгновенно возвращать билеты в кассу со словами "В общем, прощайте".

Фото: facebook.com/atlasweekend

И не без завуалированных цитат о неформатном хедлайнере AW – "Это как прийти в пивной паб, а тебе, из-за того что пиво закончилось, наливают шампанское и вроде дорогое, но тебе оно и бесплатно не нужно".

Фото: facebook.com/atlasweekend

Организаторы шокировали в прямом смысле слова и новостью о выступлении Верки Сердючки и ее бэнда. Но у аудитории лопнуло терпение после очередного анонса, которая открыто заявила, что выступления такой звезды – это лайнап ко Дню Киева, а не AW.

Фото: Atlas Weekend

"Феерическое возвращение легенды", – так представили организаторы исполнительницу в анонсе. Но Сеть не оценила: "Atlas Weekend никогда не сдавайся, позорься до конца". Кажется, аудитория не готова услышать "Все будет хорошо" или иную песню известной исполнительницы на фестивале такого формата.

Фото: facebook.com/atlasweekend

Организаторы отметили в фото-анонсе, что пригласили звезду из-за "многочисленных просьб зрителей".

"Покажите, пожалуйста, "многочисленные просьбы зрителей", – пишут о хедлайнере в коментариях, но организаторы не отвечают.

Фото: facebook.com/atlasweekend

Напомним, что Верка Сердючка недавно удивила песней Disco Kicks и зажигательными танцами на шоу "Маска".

Что можно ожидать в этом году на фестивале?

AW в формате Friends Editions предусматривает соблюдение карантинных норм и меньшее количество участников мероприятия. И для каждого отведена площадь 4 кв.м, чтобы соблюдать дистанцию. Но, учитывая реакции потенциальных участников, которые не скрывают недовольства анонсами, места будет достаточно.

Комментарий под анонсом выступления Тины Кароль Фото: facebook.com/atlasweekend

Есть и хорошая сторона медали: большая вероятность, что дистанция на фестивале будет выдержана, а заражение – минимизировано из-за небольшого количества участников.

Atlas Weekend-2021 Фото: Atlas Weekend

И не без популяризации украинской музыки, которой будет уделено внимание, что не может не радовать. Но когда вспоминаешь традиционный лайнап и формат мероприятия, то все же возникает диссонанс, который нивелирует особенности AW в 2021 году. В дальнейшем ход событий может негативно отразиться на имидже и позиционировании мероприятия в целом. Согласитесь, что ко Дню Киева аналогичный перечень артистов точно оценили бы!

Чего ждать дальше?

Сюрпризов! Объявление о выступлении Верки Сердючки и ее бэнда было последней каплей! Сейчас Сеть закалилась и готова увидеть в звездных рядах AW всех: начиная от хедлайнера из Богуславской музыкальной школы и заканчивая Олегом Винником.

Фото: facebook.com/atlasweekend

Фото: facebook.com/atlasweekend

Когда-то такие комментарии восприняли бы в формате шутки, но нынешний лайнап намекает, что все возможно.

И напоследок...

Вывод один: необязательно отменять мероприятие, чтобы его никто не посетил, можно объявить лайнап, который противоречит привычному формату фестиваля. И часть поклонников ивента сама откажется прийти.

Недавно мы рассказывали, что группа Go_A стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend-2021.

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