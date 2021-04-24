Фанаты в восторге от помолодевшей Пугачевой в белом: Какая красотка!

Максим Галкин опубликовал видео, на котором Примадонна гуляет в компании своих детей Лизы и Гарри

Иногда нам кажется, что Алла Борисовна не стареет. Несмотря на то, что певице недавно исполнилось 72 года, с чем ее, кстати, не поздравил бывший муж Филипп Киркоров, Примадонна умеет выбрать правильный наряд.

В ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте Галкина, можно увидеть Пугачеву на прогулке с семилетними Гарри и Лизой. Звездные родители веселятся и смеются вместе с детьми.

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Видео: instagram.com/maxgalkinru

Певица для семейного выхода надела белые джинсы и курточку, черную футболку и белые кроссовки. Поклонники Аллы Борисовны в комментариях отметили, что она выглядит очень молодо и свежо.

"Алла Борисовна, как всегда, прекрасно выглядит"

"Алла Борисовна – бесподобна!"

"Алла Борисовна супер"

"Алла Борисовна прямо вау, шикарно выглядит!"

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что ранее соседи Пугачевой пожаловались на звезду: "Постарела, голоса нет, да и дороги раздолбали нам".