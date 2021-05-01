Фанаты Холостяка плачут из-за ухода Юли Зайки: Нет смысла смотреть шоу

Минувшим вечером в 9-м выпуске "Холостяка-11" проект покинула Юля Зайка. Несмотря на то, что девушка была одной из фавориток Михаила Заливако, и что в предыдущем эпизоде она также была под угрозой вылета, главный герой все же попрощался с девушкой.
Холостяк объяснил, что ему очень больно отпускать Юлю домой, потому что у него есть чувства к ней. Однако все это время Михаила смущал тот факт, что слова и действия Зайки расходятся.
В своем Instagram-профиле девушка опубликовала пост, где призналась в любви Михаилу Заливако. "Ты отпускаешь меня. Вижу боль в твоих глазах. Задыхаюсь. Пытаюсь схватить ртом воздух, но это невозможно. Внутри пустота. Я люблю тебя... просто знай это", – написала девушка.
На эмоциональное сообщение Юлии отреагировали зрители "Холостяка":
- "Толку смотреть уже этого "Холостяка"
- "Нет смысла смотреть дальше, вы были моей фавориткой"
- "Зайка ушла... больше не хочу смотреть проект"
- "Ну все, нет смысла даже смотреть того "Холостяка"
- "В шоке от такой церемонии, мне уже не интересно смотреть дальше"
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Но некоторые написали, что Юле стоило признаться Холостяку в чувствах раньше: "Просто если бы эти слова, что ты сейчас написала, сказала бы тогда, на церемонии, искренне и открыто, а не молчала, все было бы по-другому 100%. Ему было бы сложнее тебя отпустить".
Недавно Анна Богдан из "Холостяка-11" призналась, что не хотела бы стать участницей реалити снова.