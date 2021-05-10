Евровидение-2021: Украина вошла в ТОП-10 по прогнозам букмекеров

На "Евровидении" Украину представляет группа Go_A / Фото: eurovisionworld.com, eurovision.tv
Группа Go_A, которая уже отрепетировала свой номер на сцене "Евровидения" в Роттердаме, оказалась на 10 месте в рейтинге букмекеров.
Ставки меняются почти каждый день. Пока лидер в списке стран – Барбара Прави из Франции.
Вместе с Украиной и Францией в ТОП-10 также вошли Мальта, Швейцария, Италия, Болгария, Исландия, Литва, Кипр и Швеция. Рейтинг обновляется на сайте eurovisionworld.com.
Во втором десятке стран – Финляндия, Норвегия, Сан-Марино, Греция, Россия, Румыния, Израиль, Азербайджан, Бельгия и Хорватия.
Замыкает список представитель из Албании. Однако сегодня пройдет третий день репетиций, после которого рейтинг может кардинально измениться.
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