Евровидение – 2021: участница от Австралии не будет выступать на сцене в Роттердаме

В этом году 24-летняя австралийская певица и автор песен Montaigne не приедет в Роттердам. В эфире международного конкурса покажут запись выступления певицы

Австралия не будет выступать на сцене "Евровидения -2021" в Роттердаме, которое состоится уже меньше чем через месяц. Об этом рассказала представительница Австралии Montaigne у себя в Instagram.

"С сожалением сообщаю вам, что в этом году я не поеду в Роттердам на "Евровидение". Я по-прежнему буду участвовать, но удаленно. Мы пришлем выступление с песней Technicolor из Австралии", – написала исполнительница.

Montaigne / Фото: instagram.com/actualmontaigne/

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Причина такого решения – карантинные ограничения из-за коронавируса.

"После всесторонней оценки было принято решение не посылать австралийскую делегацию и артиста в Роттердам на "Евровидение" в этом году. Мы пришли к этому трудному решению после рассмотрения проблем продолжающейся пандемии, в том числе многих факторов, связанных с поездкой на мероприятие и обратно из Австралии", – сказано в официальном заявлении на сайте международного конкурса.

Напомним, "Евровидение-2021" пройдет в офлайн-формате в Роттердаме. Зрителям разрешат присутствовать в зале. Первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 22 мая.

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