Евровидение-2021 снова состоится в этом году: что покажут организаторы

Зрители смогут вновь посмотреть выступления участников, которые не прошли в финал "Евровидения". Записи их номеров будут транслировать в прямом эфире

"Евровидение-2021" снова покажут зрителям / Фото: eurovision.tv

Победитель "Евровидения-2021" уже известен – это Италия. На прошлой неделе зрители, затаив дыхание, наблюдали за выступлениями участников и, как оказалось, они увидят номера артистов снова!

Как говорится на официальном сайте "Евровидения", 28 и 29 мая в прямом эфире пройдут два онлайн-шоу. Покажут резервные копии выступлений, которые участники записывали на тот случай, если они из-за COVID-19 не смогут добраться до Роттердама, где в этом году проходил конкурс.

"Евровидение-2021" / Фото: eurovision.tv

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В пятницу, 28 мая, будут показаны записи всех участников, которые не прошли в финал конкурса. А 29 мая зрители смогут посмотреть выступления всех финалистов. Трансляции пройдут на официальном YouTube-канале "Евровидения".

"В знак уважения к тяжелой работе, которую каждая страна-участница проделала при создании резервной копии выступления "Live-on-Tape" (в случае, если артист не сможет приехать в Роттердам), мы создали два специальных шоу с этими выступлениями", – поделились организаторы.

Ранее мы описали все подробности финала конкурса "Евровидение-2021".