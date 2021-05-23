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Евровидение-2021: кто голосовал за Go_A и кому Украина отдала свои голоса (таблица)

23 мая, 17:51

Инна Петрова

Представители Украины вошли в ТОП-5 триумфаторов конкурса в Роттердаме

Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band

Такое ощущение, что в этом году на "Евровидении-2021" победили не только итальянцы Måneskin, но и украинская группа Go_A.

Мы уже писали, как вся Европа пела хит SHUM, что выступление Go_A на "Евровидении-2021" попало на первое место в трендах YouTube, а еще фронтмен Måneskin сказал, что песня Go_A – его самая любимая на конкурсе в этом году.

Но кто в финале поддержал Go_A и кому свои голоса отдали жюри и украинцы?

Как на "Евровидении-2021" голосовали за Украину

Оценки жюри:

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Оценки зрителей:

Общее количество баллов у Go_A – 364.

Скриншот: eurovision.tv

Как на "Евровидении-2021" голосовала Украина

Оценки жюри:

Оценки зрителей:

Ранее в Сети раскритиковали украинское жюри на "Евровидении" из-за оценок Литве.

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Go-A Евровидение 2021

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