Евровидение-2021: кто голосовал за Go_A и кому Украина отдала свои голоса (таблица)

Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band
Такое ощущение, что в этом году на "Евровидении-2021" победили не только итальянцы Måneskin, но и украинская группа Go_A.
Мы уже писали, как вся Европа пела хит SHUM, что выступление Go_A на "Евровидении-2021" попало на первое место в трендах YouTube, а еще фронтмен Måneskin сказал, что песня Go_A – его самая любимая на конкурсе в этом году.
Но кто в финале поддержал Go_A и кому свои голоса отдали жюри и украинцы?
Как на "Евровидении-2021" голосовали за Украину
Оценки жюри:
- 1 балл – Италия, Греция
- 2 балла – Португалия
- 3 балла – Норвегия, Исландия, Нидерланды
- 4 балла – Израиль, Эстония
- 5 баллов – Германия, Австралия, Румыния
- 6 баллов – Азербайджан, Ирландия
- 7 баллов – Латвия, Грузия
- 8 баллов – Швеция
- 9 баллов – Мальта
- 10 баллов – Бельгия
- 12 баллов – Литва
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Оценки зрителей:
- 1 балл – Дания, Мальта
- 2 балла – Швейцария
- 4 балла – Германия, Великобритания, Албания, Швеция, Северная Македония
- 5 баллов – Норвегия, Нидерланды, Сан-Марино, Греция, Эстония
- 6 баллов – Испания, Грузия, Латвия, Кипр, Болгария
- 7 баллов – Словения, Австрия, Россия, Румыния
- 8 баллов – Ирландия, Азербайджан, Сербия, Хорватия, Исландия
- 10 баллов – Австралия, Бельгия, Португалия, Финляндия, Молдова, Чехия
- 12 баллов – Израиль, Франция, Италия, Польша, Литва
Общее количество баллов у Go_A – 364.
Как на "Евровидении-2021" голосовала Украина
Оценки жюри:
- 12 баллов – Италии
- 10 баллов – Франции
- 8 баллов – Швейцарии
- 7 баллов – Израилю
- 6 баллов – Бельгии
- 5 баллов – Мальте
- 4 балла – Исландии
- 3 балла – Азербайджану
- 2 балла – Португалии
- 1 балл – Норвегии
Оценки зрителей:
- 12 баллов – Италии
- 10 баллов – Литве
- 8 баллов – Финляндии
- 7 баллов – Швейцарии
- 6 баллов – Исландии
- 5 баллов – Франции
- 4 балла – России
- 3 балла – Азербайджану
- 2 бала – Швеции
- 1 балл – Бельгии
Ранее в Сети раскритиковали украинское жюри на "Евровидении" из-за оценок Литве.
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