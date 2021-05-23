Евровидение-2021: кто голосовал за Go_A и кому Украина отдала свои голоса (таблица)

Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band

Такое ощущение, что в этом году на "Евровидении-2021" победили не только итальянцы Måneskin, но и украинская группа Go_A.

Мы уже писали, как вся Европа пела хит SHUM, что выступление Go_A на "Евровидении-2021" попало на первое место в трендах YouTube, а еще фронтмен Måneskin сказал, что песня Go_A – его самая любимая на конкурсе в этом году.

Но кто в финале поддержал Go_A и кому свои голоса отдали жюри и украинцы?

Как на "Евровидении-2021" голосовали за Украину

Оценки жюри:

1 балл – Италия, Греция

2 балла – Португалия

3 балла – Норвегия, Исландия, Нидерланды

4 балла – Израиль, Эстония

5 баллов – Германия, Австралия, Румыния

6 баллов – Азербайджан, Ирландия

7 баллов – Латвия, Грузия

8 баллов – Швеция

9 баллов – Мальта

10 баллов – Бельгия

12 баллов – Литва

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Оценки зрителей:

1 балл – Дания, Мальта

2 балла – Швейцария

4 балла – Германия, Великобритания, Албания, Швеция, Северная Македония

5 баллов – Норвегия, Нидерланды, Сан-Марино, Греция, Эстония

6 баллов – Испания, Грузия, Латвия, Кипр, Болгария

7 баллов – Словения, Австрия, Россия, Румыния

8 баллов – Ирландия, Азербайджан, Сербия, Хорватия, Исландия

10 баллов – Австралия, Бельгия, Португалия, Финляндия, Молдова, Чехия

12 баллов – Израиль, Франция, Италия, Польша, Литва

Общее количество баллов у Go_A – 364.

Скриншот: eurovision.tv

Как на "Евровидении-2021" голосовала Украина

Оценки жюри:

12 баллов – Италии

10 баллов – Франции

8 баллов – Швейцарии

7 баллов – Израилю

6 баллов – Бельгии

5 баллов – Мальте

4 балла – Исландии

3 балла – Азербайджану

2 балла – Португалии

1 балл – Норвегии

Оценки зрителей:

12 баллов – Италии

10 баллов – Литве

8 баллов – Финляндии

7 баллов – Швейцарии

6 баллов – Исландии

5 баллов – Франции

4 балла – России

3 балла – Азербайджану

2 бала – Швеции

1 балл – Бельгии

Ранее в Сети раскритиковали украинское жюри на "Евровидении" из-за оценок Литве.