Евгений Комаровский рассказал, стоит ли женщинам вакцинироваться от COVID-19, если они еще не рожали

Если девушка или женщина еще не рожала, ей тем более нужно вакцинироваться от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный детский врач Евгений Комаровский в студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на вопросы касаемо коронавируса, которые больше всего волнуют украинцев. И один из них – не опасно ли делать прививку девушкам и женщинам, которые еще вообще не рожали и только в будущем планируют стать мамами.

Для того, чтобы спокойно родить ребенка, как раз и надо вакцинироваться, – ответил Евгений Комаровский, – вообще это для меня один из самых неприятных моментов в Украине. У меня десятки таких писем – с этим вопросом, когда девочки приходят к гинекологу, говорят, что уже сделали прививку против COVID-19, а ей в ответ гинеколог заявляет, что у нее теперь будет непонятно какой ребенок.

Комаровский отметил, что это неправда, и что для таких моментов как раз и нужна нормальная исполнительная власть, которая гинекологов, что распространяют дезинформацию среди пациенток, привлекала бы к ответственности.

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Гинекологов, распространяющих дезинформацию о вреде прививок для нерожавших, надо привлекать к ответственности / Фото: скриншот

Кандидат медицинских наук отметил, что нас сегодня вакцинация от COVID-19 – это передовая медицины, особенно вакцины с РНК технологиям. Это огромный опыт и доказательства, что такие вакцины намного безопаснее, чем просто прием того же парацетамола с ибупрофеном с целью лечения инфекционных болезней, того же коронавируса. Потому что от этих препаратов много побочных эффектов, которые потом сказываются на здоровье – но об этом мы почему-то молчим.

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