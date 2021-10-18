Євген Комаровський розповів, чи варто жінкам вакцинуватися від COVID-19, якщо вони ще не народжували

Якщо дівчина або жінка ще не народжувала, їй тим більше потрібно вакцинуватися від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий дитячий лікар Євген Комаровський в студії програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на питання стосовно коронавирусу, які найбільше хвилюють українців. І один з них – чи не небезпечно робити щеплення дівчатам і жінкам, які ще взагалі не народжували і тільки в майбутньому планують стати мамами.

Для того, щоб спокійно народити дитину, як раз і треба вакцинуватися, – відповів Євген Комаровський, – взагалі це для мене один з найнеприємніших моментів в Україні. У мене десятки таких листів – з цим питанням, коли дівчатка приходять до гінеколога, кажуть, що вже зробили щеплення проти COVID-19, а їм у відповідь гінеколог заявляє, що у неї тепер буде незрозуміло яка дитина.

Комаровський відзначив, що це неправда, і що для таких моментів як раз і потрібна нормальна виконавча влада, яка гінекологів, що поширюють дезінформацію серед пацієнток, притягла б до відповідальності.

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Гінекологів, що поширюють дезінформацію про шкоду щеплень для тих, що ще не народжували, треба притягати до відповідальності / Фото: скриншот

Кандидат медичних наук зазначив, що нас сьогодні вакцинація від COVID-19 – це передова медицини, особливо вакцини з РНК технологіям. Це величезний досвід і докази, що такі вакцини набагато безпечніше, ніж просто прийом того ж парацетамолу з ібупрофеном з метою лікування інфекційних хвороб, того ж коронавирусу. Тому що від цих препаратів багато побічних ефектів, які потім позначаються на здоров'ї – але про це ми чомусь мовчимо.

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