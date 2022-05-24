Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить полезные "успокоительные" вареники

Приготовить полезные «успокоительные» вареники Евгений Клопотенко советует с фасолью / Фото: instagram.com/klopotenko, unsplash.com

Вареники – национальное украинское блюдо, которое во время войны с Россией станет не только хорошим подспорьем вашему желудку, но и эмоциональной разгрузкой: пишет кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в своем инстаграме. Сам процесс лепки действительно успокаивает, а доступная сейчас и богатая белками фасоль в начинке надолго поможет сохранить чувство сытости.

Я просто хочу, чтобы вы мыслями остановились на час, полепили вареники и перезагрузились. А еще сможете в какой-то момент подумать, что не вы одни лепите вареники,- пишет Евгений Клопотенко в посте,- и что сейчас есть еще украинцы, которые делают так же. Это даст вам чувство единства и силы.

Как готовить: в миску насыпается 360г муки, вбивается одно яйцо, добавляете 180 мл воды. Затем немного соли, чтобы вымешать тесто до состояния "эластичности". Затем нужно оставить тесто "отдохнуть" на 10-15 минут.

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Подавать вареники следует горячими, приправив сверху сливочным маслом / Фото: Depositphotos

Пока тесто настаивается, чистите луковицу, режете мелкими кусочками и обжариваете до золотистого цвета. Добавляете соль, перец, консервированную фасоль (жидкость сливаете) и взбиваете блендером. Важно сбить массу так, чтобы остались маленькие кусочки фасоли. Слепленные вареники кладутся в кипящую воду и варятся 5 минут. Подавать горячими, приправив сливочным маслом.

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