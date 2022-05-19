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Сельдерей – король суперфудов, как приготовить целебный смузи из этого овоща

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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19 мая, 15:00
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Сельдерей – полностью съедобный и очень полезный овощ, можно готовить корни, стебли, черенки, листья. Как правильно сделать сок из этого сперфуда – в статье
Сельдерей – король суперфудов, проще всего приготовить целебный сок из этого овоща
Сельдерей – король суперфудов, проще всего приготовить целебный сок из этого овоща / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Сельдерей имеет пряный аромат и легкий ореховый привкус, он богат клетчаткой, широко применяется в кулинарии и фармакологии. Это настоящая "витаминная бомба", благодаря витамину С, восстанавливающему кровообращение, сельдерей приводит в норму давление.

Часто сельдерею приписывают просто магическое действие, что мол этот суперфуд сжигает калории. Фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк в своем инстаграме объясняет, что несмотря на пользу сельдерея, решить все ваши проблемы со здоровьем не под силу овощам и фруктам.

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Сельдерей действительно смело можно назвать суперфудом: помимо витаминов, он богат микроэлементами
Сельдерей действительно смело можно назвать суперфудом: помимо витаминов, он богат микроэлементами / Фото: freepik.com

Но сельдерей действительно смело можно назвать суперфудом: помимо витаминов, он богат микроэлементами, такими как железо, магний и кальций в составе этого овоща улучшают работу иммунной системы. Лутеолин в составе сельдерея оказывает максимальный противовоспалительный эффект и способствует омоложению организма.

А еще сельдерей содержит фталиды и полиацетилены — вещества, способные обезвреживать канцерогены, то есть защищать наш организм от развития раковых клеток. Также в этом овоще много минералов, таких как калий, кальций, магний, натрий. Поэтому сельдерей полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (укрепляются стенки сосудов) и гипертонии.

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Корень сельдерея любят добавлять в мясные блюда, супы, салаты, он вкусен в запеченном и тушеном виде
Корень сельдерея любят добавлять в мясные блюда, супы, салаты, он вкусен в запеченном и тушеном виде / Фото: freepik.com

Корень сельдерея любят добавлять в мясные блюда, супы, салаты, а из стеблей получается настоящий детокс-напиток. Что дает сок из стебля сельдерея? Помогает усваиваться белкам, что улучшает обмен веществ и поддерживает внутренний гомеостаз. Чтобы правильно приготовить сок из сельдерея в домашних условиях, вам понадобятся:

  • стебли сельдерея
  • блендер или соковыжималка
  • сито или марля.

Помытые стебли сельдерея нужно порезать на мелкие части, пропустить через блендер (соковыжималку) и процедить через сито. Напиток готов, можно добавить сок лимона или апельсина, ягоды или фрукты получится отличный смузи.

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Если в сок сельдерея добавить лимон или апельсин, ягоды или фрукты получится отличный смузи
Если в сок сельдерея добавить лимон или апельсин, ягоды или фрукты получится отличный смузи

Но сельдерей рекомендован не всем: если есть проблемы с органами пищеварения, склонность к гастритам, синдром раздраженного кишечника, такой напиток противопоказан. Тем более на голодный желудок.

Также сельдерей в сыром виде может вызвать аллергию у людей, склонных к аллергическим пищевым реакциям. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом, подходит ли вам это суперфуд.

Также мы писали, как правильно питаться во время войны – 7 советов диетолога, которые помогут.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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