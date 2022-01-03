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Начните Новый год правильно: 7 пунктов, которые необходимо выполнить в январе

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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3 января, 11:00
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Узнаете об идеях для веселого, полезного и активного времяпровождения

Новый год отпраздновали, а что делать дальше делать – не знаете? "Сегодня расскажут о 7 пунктах, которые необходимо выполнить в январе. Поверьте, месяц будет активным и незабываемым, если запишете наши идеи себе в чек-лист и поставите галочки в конце января возле запланированных дел.

Сделайте первые шаги к целям 2022 года

И не говорите, что не писали чек-лист планов на 2022 год. В январе начните их выполнять, чтобы через 6 месяцев увидеть результат, а через 12 – похвалить себя и радоваться успеху. Время пошло!

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Просмотрите любимые новогодние фильмы

Дела и цели на 2022 год – важны, но и фильмы никто не отменял. Просмотрите желаемое кино, которое ассоциируются у вас с детством, сделайте горячий шоколад, чтобы мгновенно "телепортироваться" в то время, когда вы не знали, что такое дедлайны. Ибо единственная сложная задача была – заснуть вовремя и не поссориться с младшим братом или сестрой.

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Уделите время родным

Во время новогодней суеты не забудьте отдохнуть и провести незабываемое время с родными. Отправьтесь вместе в кинотеатр, на прогулку по парку или устройте чаепитие дома с пряниками, которые сами приготовите. Вы можете догнать то, что упустили, когда перерабатывали и пытались угодить боссу.

Запланируйте отдых в Украине с друзьями

Как насчет уик-энда в Буковеле или Львове с друзьями? Подумайте о совместной поездке раньше времени, сформируйте план путешествия и насладитесь совместным времяпровождением в новогодней атмосфере. Если арендуете модный пентхаус в горах, где будет камин и возьмете настольные игры, то есть шанс провести незабываемо выходные. Поверьте, вы запомните их на всю жизнь.

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Оставьте время для развития

Тусовки тусовками, но о собственном развитии не стоит забывать. После посиделок с друзьями и родными вернитесь в режим "апгрейда". Купите книгу, которую давно хотели прочитать или курсы. Да, те, что неделю стоят в онлайн-корзине и ждут, пока вы наконец-то их приобретете. Хватит откладывать – действуйте!

Сделайте тематическую вечеринку дома

Знаем, что в барах, ресторанах, кафе и кинотеатрах вам надоест. Предлагаем сделать собственную тематическую вечеринку дома с приглашениями, меню и дресс-кодом. Как вам такое? Скажите друзьям, чтобы без хорошего настроения и причудливых костюмов не приходили.

Откажитесь от социальных сетей на несколько дней

Вспомните свое беззаботное детство, где не было телефонов. Вы с друзьями собирались на улице и мечтали о снегопаде, чтобы поиграть в снежки и прокатиться на санках. Вы и подумать не могли, что следующее поколение выберет смотреть ТікТок вместо олдскульных зимних активностей. Откажитесь от социальных сетей на несколько дней, чтобы отвлечься от рутины.

Недавно мы рассказывали, почему мир тролит елку в центре Лондона за 999 тыс. гривен.

зимаканикулы2022
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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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