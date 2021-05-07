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Это лучшие фото Леси Никитюк, которые вы могли увидеть

7 мая, 10:15

Инна Петрова

Ведущая опубликовала новые фото в Instagram, звездой которых стала не она, а милашка с четырьмя лапками

Леся Никитюк, которая недавно пожаловалась на Винницу, порадовала фолловеров снимками в купальнике. Но внимание пользователей соцсети на этот раз принадлежит не фигуре ведущей, а котику, который тоже запечатлен на фото.

В кадре Леся лежит на гамаке у воды, а рядом с ней умостился пушистый друг. "Утро начинается с котика", – написала в публикации Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях подписчики звезды пошутили о том, что ее собачка Рафик приревнует Лесю к турецкому знакомому.

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

К слову, Леся с подругами отправилась в Турцию на девичник. В Instastories она опубликовала несколько фото и видео из самолета.

Фото: instagram.com/stories/lesia_nikituk

Ранее мы писали, что Леся Никитюк попросила СМИ не пугать ее маму.

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