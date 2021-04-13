Это ломает женскую психику: Джамалу бесят блогеры, которые хвастаются плоским животом

Певица Джамала, которая раскрыла свой гонорар после победы на "Евровидении-2016", воспитывает двоих детей. Она наслаждается материнством, не гонится за "идеальной" фигурой, и считает, что женщина должна быть такой, какой хочет быть сама для себя.

В своем Instagram-профиле артистка высказалась о бодишейминге, похудении и сказала, что ее бесят блогеры, которые "не успели родить, а уже через две недели публикуют фото с плоским животом".

Джамала

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Не успела я родить, как начала попадать на комментарии, что мне время похудеть, "что я себе думаю и чего это я жру?", "Все ГВ худеют, а ты чего набираешь?" и т.д. И очень много именно женщин писали все это!

Меня это очень огорчает. Неужели нет женской солидарности?", – написала в посте Джа.

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По мнению звезды, ее публичность не означает, что она должна соответствовать навязанным стандартам красоты. Прежде всего Джамала хочет быть артисткой, женой и мамой.

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Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

О блогерах, которые хвастаются плоским животом буквально сразу после родов, она добавила это: "Считаю, что это неправильно, это разрушает женскую психику. У рядовой женщины не такое физическое строение, она будет страдать, что и через полгода после родов не может показать свой живот".

В комментариях большинство поклонников Джамалы поддержали ее. "Ты фантастическая, Джа!", "Мы живем не для того, чтобы кому-то угодить", "Все в точку! Женщины у нас не умеют быть солидарными...", – пишут пользователи соцсети.

Недавно Джамала рассекретила свой вес спустя полгода после вторых родов.