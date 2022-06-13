"Это колхозное дно" – популярная российская блогерша раскритиковала новый McDonald's, унизив земляков

Популярная российская блогерша раскритиковала новый McDonald's / Фото: Коллаж: Сегодня

В мае "вирусились" новости о выборе названия для обновленного McDonald's в России. Рассматривали варианты: "Свободная касса", "Весело и вкусно", "Только так", "Именно тот", "Москотлета", Mosburger, RUSDONALD&S, "Роскотлета" и "Мосдональдс. Но 12 июня открыли обновленную фастфудную под неожиданным названием "Вкусно и точка". Фэшн-дива и блогер Карина Нигай захейтила нейминг и дизайнеров лого в Инста-сторис перед аудиторией 2,9 млн подписчиков.

Лого "Вкусно и точка" не похоже на культовое макдональдское. На темно-зеленом фоне разместили красный круг с двумя деталями, напоминающими картофель фри. Карина Нигай унизила работу дизайнеров и креативщиков, назвав ее "колхозным дном".

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Это колхозное дно. У нас в стране миллионы талантливых людей. Кто выбрал это лого и название, – написала Карина Нигай в Инста-сторис.

Нового Рональда Макдональда бренда "Вкусно и точка" фэшн-дива сравнила с неординарным луком певицы Кристины Агилеры на концерте. Звезда была одета в зеленые доспехи и пояс с искусственным пенисом со стразами, публично поддержав представителей ЛГБТК+.

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Журналист Ксения Собчак тоже "закопала" новый российский McDonald's, написав, что название и логотип не приживутся.

Название ничем не лучше ужасного логотипа. Там ужасные цвета и неприкрытая вторичность, тут нагромождение слов, вместо короткого четкого названия, у которого был бы шанс прижиться. Впрочем, все все равно будут говорить "Макдоналдс", – написала Ксения Собчак в Telegram-канале.

До конца июня в России откроют примерно 200 обновленных McDonald's.

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