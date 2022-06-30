Есть ли секс во время войны: ищем ответы с помощью знающих людей

Романтика и война - понятия не совместимые? Давайте разбираться. / Фото: Коллаж: Сегодня

Все чаще в разных "фейсбуках" можно встретить сообщения, комментарии и мемы типа: "Секс? Что это такое?", "Займемся любовью после войны", "Сейчас секса совсем не хочется"... Причем не важно, какой сексуальной ориентации человек.

Когда поднимается эта тема, украинцы в большинстве пишут: "не время". Но так ли это? И действительно ли война кардинально изменила сексуальную жизнь общества?

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Опрос: все нормально с сексом только у каждого четвертого

Чтобы ответить на указанные выше вопросы, мы начали свое "исследование" с опроса на сайте segodnya.ua: "Есть ли у вас секс во время войны?"

В нем приняли участие более 2300 читателей, среди которых 73,5% признались, что с интимом у них сейчас НЕ все хорошо (первые три пункта результатов опроса совокупно).

Результаты опроса:

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Правда, почти у 30% опрошенных и до войны "секса не было" (пункт 1).

опрошенных (пункт 1). Около 45% людей признались, что хуже стало именно с началом войны (п. 2 и 3 суммарно).

людей признались, что (п. 2 и 3 суммарно). А вот все в порядке с сексом и до 24 февраля, и сейчас – всего у 19% опрошенных (п. 4).

и до 24 февраля, и сейчас – всего у опрошенных (п. 4). Существуют и те, у кого секса с началом войны стало больше – таких 7,5% (п. 5).

Учитывая эти результаты, мы пошли к людям, которые "в теме", чтобы разобраться – почему так?

Блогерша-волонтерка: об интиме и романтике до войны и во время нее

Чтобы хоть немного понять настроения людей в реальности и в соцсетях, мы обратились к Полине Левицкой. Почему именно к ней?

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Во-первых, она – активист, руководитель волонтерского штаба ГО "Любка". Во-вторых – автор романов о сексе . В-третьих – успешный блогер с десятками тысяч подписчиков. И в своем Facebook регулярно пишет посты об интимных отношениях. То есть, знает, как люди реагировали и как реагируют сейчас на эти темы.

И что не менее важно: Полина – профи в маркетинге (руководила этим направлением во многих крупных компаниях). То есть знает, чего хотят люди, и разбирается в их поведении.

При этом имеет опыт долгих серьезных отношений: была замужем, имеет двоих детей. Живёт в Киеве.

Полина Левицкая – маркетолог, руководитель волонтеров и популярный блоггер.

– Полина, для начала выберите ответ из нашего опроса: как у вас сейчас с сексом? 😉

– Регулярно. Как и до войны.

– То есть на вас война в этом плане особо не повлияла. Или есть нюансы?

– Не повлияла. Я – женщина самостоятельная. У меня никогда не было проблем с сексом. Хочу – встречаюсь, хочу – не встречаюсь. Просто времени стало меньше. Уже нет на это 2-3 часа, например. А есть 20 минут. Ну ок. Хотя бы так.)

– А знакомятся сейчас чаще всего как? Тиндер? Соцсети? На работе?

– Знакомятся сейчас в соцсетях и в приложениях знакомств. Типа тиндер или баду. В тиндере я была заблокирована где-то год, в баду – до сих пор.

-???

– Потому что ко мне туда приходят разные чуваки – и начинается всякая фигня. И потом я их посылаю, а они на меня жалуются – и мой профайл блокируют.

– А что сейчас в тиндере?

- Тиндер сейчас весь в фотках ребят из ВСУ, потому что это "на часі". Я там просто общаюсь. Мы можем встретиться и выпить кофе. Ребята какие-то более задолбанные, чем раньше. И больше рассказывают именно военные истории. Или из волонтерки.

– А до войны как было?

– До войны все хотели срочно встретиться и срочно заняться сексом. Но я не люблю так встречаться, потому что не могу быстро сближаться с незнакомыми людьми.

Поэтому так получилось, что с моими бывшими я знакомилась чаще в Фейсбуке. Там ты видишь профиль человека, фотографии, посты, жизнь. И в профиле может быть указано – без пары или разведен.

До войны у меня были отношения, но ни у него, ни у меня не хватало времени на полноценные отношения. Только на секс. И то для этого нужно было кому-то из нас сорваться с одного берега на другой – и приехать, чтобы увидеться. Но никто из нас не хотел жить вместе.

А еще Полина – волонтер. Точнее – руководитель волонтеров в общественной организации. Фото из личного архива

О сексуальности и умении все успевать

– Вы и людям помогаете, и работаете, и регулярный секс имеете. И при этом еще двоих детей-школьников воспитываете. Как?! Сколько часов у вас в сутках? Лайфхаки в студию!

– Я просто все делаю очень быстро. И все должно быть вовремя.

Да, у меня есть работа, семья, любимый человек. Полагаю, нормально, когда на рабочий день уходит 8-10 часов. Еще решение каких-то вопросов детских и бытовых… Сон: 6-7 часов. Секс: 20-30 минут. Не обязательно каждый день. Полагаю, любой человек может найти на секс пару часов в неделю.)

- Есть много стереотипов по поводу сексуальности профессий: спасатели, военные, медсестры, стюардессы… Интересный нюанс: смысл всех этих профессий – помогать людям. Может, помогать людям – это по своей природе сексуально? Как волонтер, вы это ощущаете?

– Об этом даже не думала… Для меня сексуальность – это открытость. Сексуальность – это не вывалить сиськи и показать задницу. Это должно идти изнутри. Это либо есть, либо нет. Нормальные, адекватные женщины хотят секса так же часто, как нормальные и адекватные мужчины.

Открыто выражать свои мысли, открыто говорить о сексе. Мы ведь не в "совке" живем! Я очень часто встречаю это в тиндере, например: мужчины – зажаты, женщины – зажаты…

О реакциях на секс в соцсетях

- Вы также – блогер, у которого десятки тысяч фолловеров. Я – один из них – заметил, что в вашей ленте как были, так и остались сообщения о сексе. Они ироничны и всегда очень популярны: там традиционно много комментов, лайков… Вот, например:

- Заметили ли вы, как изменились за 4 месяца войны реакции людей на такие посты?

- У мужчин ничего не изменилось. Это же мужчины! :)

А женщины больше были напуганы. Думали о том, как вывезти детей… Я просто из Киева не уезжала. Потому могла думать о другом. :)

– Наши мужчины и женщины по-разному реагируют на пикантные темы?

– Да. Женщины очень многое скрывают. Мужчины же любят меряться. :)

Хотя, в том же тиндере неоднократно встречала мужчин, которые вообще не говорят и не пишут о сексе. Спрашиваю одного: "Ну как так? Почему ты так закрыт? Почему из тебя даже два слова невозможно вытянуть?" Он говорит: "Я все держу в себе. Сексом нужно заниматься, а не говорить о нем".

Я бы здесь поспорила. Ибо такая зажатость с другим партнером, непонимание его желаний, привычек в сексе – это плохо.

- Где-то год назад в вашем Фейсбуке был скандал, когда на одно из сообщений о сексе ответил нардеп, поучая, что такое не может писать госслужащий. Сейчас депутаты вам не пишут?

- (Смеется) Нет! Я уже не работаю в Укрпоште. Хотя и тогда я не была госслужащим. Потому что Укрпошта уже не ГП (государственное предприятие) , она – АО (акционерное общество) .

– Далее в нашей статье будет комментировать сексолог. Может, и у вас есть какой-то вопрос к нему?

- Да, есть: "Что делать депутату 65+, если ему никто не дает?" (смеется). Шучу! У меня вопросов к сексологу нет!

– А вот у нас есть!

Сексолог: о том, что происходит с либидо во время войны

За разъяснениями мы обратились к семейному психологу, сексологу и психотерапевту Алене Щербань.

Сексолог Алена Щербань

- Как вы прокомментируете результаты нашего опроса по поводу секса во время войны?

- Украинцы живут в состоянии постоянного стресса, так что не удивительно, что нам немного не до секса. Интим отошел на второй план и объяснить этот факт можно чисто физиологическими факторами.

В экстремальных ситуациях организм производит большое количество кортизола. Этот гормон защищает нас от стресса, но одновременно блокирует половые гормоны. Именно поэтому с началом войны у многих появилось чувство, что секс им вообще не нужен.

Небольшой процент людей, в жизни которых секса стало больше, тоже можно объяснить. К примеру, у мужчин, которые воюют или каждый день заботятся о безопасности родных, организм продуцирует тестостерон. Как результат – растет потребность в сексе.

- Если либидо во время войны снижается, как мужчинам и женщинам его вернуть?

- Сразу хочу успокоить: желание заниматься сексом вернется, как только вы окажетесь в полной безопасности. Организм перестанет производить избыточное количество кортизола – и мысли о сексе снова появятся.

Вернуть либидо во время войны тоже можно, но для этого нужно немного постараться. Прежде чем начать заниматься сексом, устройте романтический ужин с поцелуями и объятиями, посмотрите с партнером эротический фильм, примите вместе ванную. Это подогреет сексуальный интерес к любимому человеку и сделает секс приятным. Таким, как до войны...