Секс во время войны – куда исчезло либидо и как его вернуть, сексолог раскрыла секреты

Большинству украинцев сейчас не до секса, подтверждает опрос, проведенный Segodnya.ua на тему сексуальной жизни. Стоит ли волноваться и как снова "разжечь огонь" – в статье

Секс во время войны есть у меньшинства украинцев: узнать, куда исчезло либидо и как его вернуть, поможет сексолог / Фото: freepik.com

Тема секса во время войны разделила украинцев на два лагеря: одни ждут победы, чтобы прибегнуть к любовным утехам, а остальные в перерывах между воздушной сиреной не вылезают из постели. Чтобы узнать наверняка, как дела с сексом во время боевых действий у украинцев, команда segodnya.ua провела собственное "исследование".

Перед этим всем желающим на сайте предложили пройти опросник "Есть ли у вас секс во время войны?" Результаты заставили задуматься: из 2357 человек, ответивших на вопрос, почти три четверти (73,5%) признались, что с сексом теперь проблемы или его вообще нет.

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Больше половины украинцев признались, что с сексом из-за войны начались проблемы или его вообще нет / Фото: "Сегодня"

Только у 19% респондентов с сексом все хорошо, а у 7,5% – вообще замечательно, то есть их интимная жизнь стала активнее, чем до войны. Прокомментировать результаты опроса мы попросили семейного психолога, сексолога и психотерапевта Алену Щербань.

Алена Щербань / Фото: пресс-служба

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- Как вы прокомментируете результаты нашего опроса по поводу секса во время войны?

- Украинцы живут в состоянии постоянного стресса, так что не удивительно, что нам немного не до секса. Интим отошел на второй план и объяснить этот факт можно чисто физиологическими факторами. В экстремальных ситуациях организм производит большое количество кортизола. Этот гормон защищает нас от стресса, но одновременно блокирует половые гормоны.

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Именно поэтому с началом войны у многих появилось ощущение, что секс им вообще не нужен. Небольшой процент людей в жизни которых секса стало больше, тоже можно объяснить. К примеру, у мужчин, которые воюют или каждый день заботятся о безопасности родных, организм продуцирует тестостерон. Как результат – растет потребность в сексе.

- Либидо во время войны снижается. Как мужчинам и женщинам его вернуть?

- Сразу хочу успокоить: желание заниматься сексом вернется, как только вы окажетесь в полной безопасности. Организм перестанет производить избыточное количество кортизола и мысли о сексе снова появятся в уме. Вернуть либидо во время войны тоже можно, но для этого нужно немного постараться.

Прежде чем начать заниматься сексом, устройте романтический ужин с поцелуями и объятиями, посмотрите с партнером эротический фильм, примите вместе ванную. Это подогреет сексуальный интерес к любимому человеку и сделает секс приятным. Таким, как до войны.

- По логике эволюции, война, на которой погибают многие люди, должна способствовать сексу, потому что это продолжение рода. Ждать ли нам новой сексуальной революции в Украине, а также бэби-бума после победы?

- Полагаю, что рассчитывать на это не стоит. Да, после Второй мировой войны в Европе произошел настоящий бэби-бум, но тогда была другая ситуация. Контрацептивы не были так распространены как сейчас, и многодетные семьи считались нормой.

Украинцы сейчас более ответственно относятся к рождению детей, поэтому беби-бума после победы ждать не стоит / Фото: unsplash.com

Сегодня украинцы очень ответственно относятся к рождению детей. Почти каждый ребенок – запланированный. К тому же увеличился возраст родителей: значительный процент украинцев впервые становится родителями после 30 лет. Это считается нормой.

- Если до войны пара занималась сексом несколько раз в неделю, а сейчас всего раз в месяц – это нормально? Нужно ли что-нибудь делать?

- Война меняет правила жизни, в том числе и интимной. Как часто заниматься сексом, каждая пара решает самостоятельно. И каждый вариант – один раз в неделю или один раз в месяц – нормальный. Если же с сексом возникают проблемы, следует обратиться к специалисту.

Секс – это естественная потребность организма даже во время войны: не следует накладывать на него вето. / Фото: freepik.com

К примеру, мои клиенты рассказывали о том, как во время секса начала раздаваться сирена воздушной тревоги. Это стало для них своеобразным психологическим якорем, который в дальнейшем мешал расслабиться. Существует еще и синдром "уцелевшего".

Люди ощущают вину из-за того, что им удалось выжить, когда где погибают другие, поэтому сознательно лишают себя секса, якобы не имея на него морального права. Это заблуждение. Секс – это естественная потребность организма. Не следует накладывать на него вето.

- А как это влияет на военных, воюющих на первой линии фронта?

- Психику бойца из передовой можно сравнить с обнаженным нервом. Все системы организма работают на грани, вырабатывая адреналин и тестостерон, поэтому ребята испытывают постоянное возбуждение. И, конечно, стремятся найти сексуальную разрядку. Так что не забывайте о сексе по телефону, если ваш любимый сейчас на передовой.

- Сейчас в тренде поддержка бойцов ВСУ "нюдсами", которые производят украинские девушки. Это нормально? Поддерживаете ли вы такие инициативы?

Это абсолютно нормально, если не нарушает действующее законодательство Украины. Знаю, что благодаря продажам "нюдсов" (фото эротического характера – Прим.) удалось собрать немалые средства, которые были потрачены на покупку нужных для армии вещей. Волонтерская инициатива "теронлифанс", которая появилась в Twitter в начале войны, уже в марте продала "нюдсов" на сумму более 5 миллионов гривен!

Благодаря продажам "нюдсов" удавалось собрать немалые средства для армии / Фото: unsplash.com

Так что если это приближает нас к победе – почему бы и нет? Вообще же, существуют советы американских психологов по поводу мотивации бойца на фронте. Настроение воинам улучшают детские рисунки, игрушки, удобная обувь, вкусная еда, сладости… Думаю, "нюдсы" прекрасно дополняют этот список.

- Могут ли быть проблемы у бойцов российской армии после их встречи с "конотопскими ведьмами", пожелавшим им, чтобы у них "не стоял"?

- Я не верю в черную магию, но точно знаю, что она может влиять на тех, кто в нее верит. Если русские солдаты узнают, что ведьмы из Конотопа провели определенный ритуал, чтобы избавить их от эрекции, и испугаются – результат может быть достигнут. Психосоматику никто не отменял.

Если российсие солдаты испугаются – результат может быть достигнут, психосоматику никто не отменял / Фото: weekend

- После войны популярность военных среди женщин увеличится? Могут ли они стать героями сексуальных женских фантазий?

- Наши бойцы уже герои сексуальных женских фантазий. По крайней мере, семнадцать из двадцати моих клиентов рассказали об этом. Дело в том, что мужчина в форме вызывает у женщин чувство безопасности и защищенности. А это – базовая составляющая для физического контакта.

К тому же среди украинских солдат много красавчиков, уже ставших новыми секс-символами. Скажу честно, я и сама подписана в соцсетях на несколько красавцев в форме.

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