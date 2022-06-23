Как сохранить отношения – 5 секретов хорошего секса, о которых знают не все

Хороший секс состоит не только из физиологии и страсти, но еще и из психологического аспекта. А еще не забывайте о прелюдии и комплиментах – они вовсе не банальны

Формула любви и секрет хорошего секса - в первую очередь научиться слышать и понимать себя и партнера / Фото: unsplash.com, freepik.com

Для хорошего секса, помимо обоюдного желания и любви, очень важна коммуникация с партнером. Но в жизни все эти факторы складываются воедино не всегда. Почему же для хорошего секса в первую очередь нужно научиться слышать и понимать себя и партнера? Ответы на столь важные вопросы дает семейный психолог, сексолог и психотерапевт Алена Щербань, а также сексолог и коуч Денис Кондратьев.

Алена Щербань / Фото: пресс-служба

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Говорить о своих сексуальных, эротических потребностях мало кого учат. Как результат в отношениях с партнером нам часто сложно сказать без стыда об эрогенных зонах, сексуальном возбуждении и желании. Но все начинается именно с общения.

Как показывает практика, мужчинам гораздо сложнее выстроить коммуникацию – правильно себя вести и правильно говорить. Поэтому сегодня вместе с сексологом и коучем Денисом Кондратьевым дадим советы мужчинам и раскроем составляющие хорошего секса, – говорит психолог Алена Щербань.

Почему без доверия не будет хорошего секса

Мужчинам нужно осознать, что женские оргазмы зависят от уровня доверия. Женщине важно понимать и ощущать, что мужчина заботится о ней, любит и ценит ее. Со всеми особенностями, достоинствами и недостатками. Поэтому совет № 1 – доверяйте друг другу.

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Для меня лично в отношениях важно доверие и честность, а еще – вера в то, что мы с тобой от начала и до самого конца. Мы друг друга выбрали и до конца идем вместе, – отмечает Денис Кондратьев.

Зачем нужна прелюдия перед сексом?

Не забывайте о правильной прелюдии. Правильной значит – небанальной, озорной, романтической Совет №2 -. работайте над этим, а не пускайте все на самотек.

Бывает, что у женщины прелюдия начинается уже с переписки в мессенджере, – уверен Денис Кондратьев, – далее в течение дня вы можете поддерживать взаимный интерес. Например, днем вы проезжаете место, где вы впервые пошли на свиданье. Сфотографируйте его и пришлите девушке фото. Такими действиями и вниманием вы поддерживаете интерес и пробудите сексуальную страсть.

У женщины прелюдия начинается уже с переписки в мессенджере, а далее в течение дня вы можете поддерживать взаимный интерес / Фото: freepik.com

Относитесь к прелюдии, как к творческому процессу и полнейшей импровизации, впрочем, как и к самому сексу. Помните, что секс – это всегда театр, в котором два человека на сцене играют страсть.

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Почему важно понять, что вас заводит

Часто мужчина слишком много думает о женщине, пытается понять ее настроения и предпочтения. При этом, он забывает о себе – о том, что чувствует сам, чего хотел бы. Совет №3 – важно вовремя услышать себя и понять свои сексуальные желания.

За желанием сделать все правильно и красиво для партнерши, мужчина иногда забывает о себе, прислушивайтесь к своим желаниям / Фото: freepik.com

Не секрет, что все люди разные и сексуальные предпочтения тоже отличаются. Важно понять, что откликается для тебя, слышать свое собственное сексуальное возбуждение.

Фантазии и сексуальные мысли – это к чему нужно приглядеться и прислушаться, – поясняет психолог и сексолог Алена Щербань.

Как помочь партнерше принять свои недостатки

Мужчине важно понять, что своими действиями при контакте и прелюдии он может доказать, что он любит ее всю – даже до мест, которые она сама в себе не любит или не принимает. Совет №4 – покажите, что вы любите даже ее недостатки.

Этого можно добиться с помощью поцелуев, массажа, эротического массажа и многого другого. Например, вы знаете, что она не любит свой животик – уделите ему побольше внимания, поцелуйте", – говорит Денис Кондратьев. – Получается, что вы заставите ее саму любить себя больше и поможете раскрыться, а как следствие – доверять вам.

Не скупитесь на комплименты, даже если уже говорили

Совет № 5 – не стесняйтесь говорить комплименты. Мужчины часто боятся проявлять мягкость и нежность в отношениях. Среди мужчин считается, что делать комплименты женщине – это дурной тон.

Комплименты устанавливают более сильную эмоциональную связь и способны сделать секс еще лучше / Фото: freepik.com

Но это огромная ошибка – женщинам нужно это проговаривать, ведь как известно – дамы любят ушами.

Нам кажется, что он этого мы становимся менее мужественными или, что это дает женщине повод сесть нам на шею. Это все заблуждения, ведь если у мужчины есть стержень внутри, то его сложно сломать, – откровенно говорит Денис Кондратьев, – в итоге происходит следующее: мужчина внутренне восхищается женщиной. Ему нравится как она готовит, как прошла мимо в сексуальном белье и так далее… Но он об этом не говорит, а держит в себе.

Комплименты устанавливают более сильную эмоциональную связь. Все женщинам хочется чувствовать себя желанными, красивыми и долгожданными.

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