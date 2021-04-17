Эспрессо – лучшее, что может быть с кофейными зернами. История, тонкости и правила приготовления

Сложно найти человека, который не начинал бы свой день с чашки кофе. Конечно, сейчас существует множество его вариаций, и вы даже можете любить больше американо или капучино, но иногда хочется покрепче. И тогда появляется эспрессо. Узнаем, из каких зерен его лучше готовить, как это сделать с помощью аэропресса, гейзерной кофеварки и френч-пресса. И помните, только те кофейные зерна, которые правильно хранятся, могут обеспечить вкусный напиток.

"Под давлением" в мировое путешествие

1901 год, Милан. Известный инженер Лиджи Беццера запатентовал первую машину для приготовления эспрессо. Но устройство было не совершенным. Поэтому в течение следующих десятилетий инженеры дорабатывали и создавали новые системы внутри эспрессо-машин.

И только в 60-х годах 20 века итальянец Карло Эрнесто Валенте собрал воедино все наработки и создал эспрессо-машину, система которой используется в современных. Конечно, с некоторыми изменениями.

Поэтому не зря главными эспрессоманами традиционно считаются итальянцы. Там культура потребления напитка выведена на наивысший уровень. Ни одно утро не может начаться с чашки эспрессо и ни один обед не будет логично завершенным без нее.

Эспрессо / Фото: Pixabay

"Под давлением" – так переводится слово "эспрессо" с итальянского. И это приятное "давление" готовы испытывать на себе миллионы людей каждый день.

Вся соль в зернах

Смеси для эспрессо составляются из различных сортов арабики. Иногда используют робусту. У арабики более нежный и мягкий вкус. Робуста более крепкая и горькая, в ней больше кофеина. Еще робуста дает кофейную пену на поверхности эспрессо. При этом использование робусты может иметь, например, запах жженой резины.

Зерна должны быть свежей обжарки – средней или темной, – то есть тот кофе, который хранился не более месяца.

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Как приготовить эспрессо в домашних условиях

Метод №1. Аэропресс

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Это идеальный вариант для приготовления эспрессо. Хотя текстура может отличаться от того, что вы получите из кофемашины, вкус и содержание кофеина из аэропресса тоже впечатляет.

Что понадобится

Аэропресс

Качественный кофе в зернах

Фильтрованная вода

Способ приготовления

Измельчите около 2 столовых ложек кофе до консистенции, напоминающей поваренную соль. Бросьте их в фильтр. Добавьте примерно 100 мл воды. Вода должна быть максимально нагрета, но не кипяток. Добавьте кофе и нажмите на поршень. Помните, эспрессо зависит от давления. Перелейте свой кофе в чашку и наслаждайтесь!

Метод №2. Гейзерная кофеварка

С помощью этого оборудования вы не получите идеального эспрессо, но, по словам экспертов, напиток в этой кофеварке получается удовлетворительным.

Что понадобится

Гейзерная кофеварка

Качественный кофе в зернах

Фильтрованная вода

Способ приготовления

Измельчите 2 столовых ложек кофе как можно мельче. Налейте на дно кофеварки около 100 мл воды. Засыпьте кофейную гущу во встроенный фильтр, встряхивая, чтобы она осела. Плотно прикрутите крышку и поставьте его на средний огонь. Ждите, пока кофе не начнет разбухать и вспениваться вверху – горячая вода создаст давление, необходимое для приготовления концентрированного кофе. Когда верх заполнится кофе, он готов.

Метод №3. Френч-пресс

Эксперты считают, что это не лучший вариант для приготовления эспрессо, так как он делает напиток более маслянистым. Хотя – у каждого свои предпочтения.

Что понадобится

Френч-пресс

Качественный кофе в зернах

Чайник

Фильтрованная вода

Способ приготовления

Измельчите 2 столовых ложки кофе до консистенции чуть мельче, чем поваренная соль. В чайнике нагрейте 1 стакан воды, не доводя до кипения. Это должен быть почти кипяток. Высыпьте кофе во френч-пресс, залейте его водой так, чтобы она впиталась в кофе. На это понадобится 30 секунд. Потом вылейте остальную воду и дайте кофе настояться около 4 минут. Опустите поршень наполовину, используя медленное, постоянное давление. Поднимите его до самого верха, а затем опустите полностью вниз, используя такое же равномерное давление. Напиток готов.

По материалам: Аtlascoffeeclub.com.

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