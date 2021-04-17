Эспрессо – лучшее, что может быть с кофейными зернами. История, тонкости и правила приготовления

Сложно найти человека, который не начинал бы свой день с чашки кофе. Конечно, сейчас существует множество его вариаций, и вы даже можете любить больше американо или капучино, но иногда хочется покрепче. И тогда появляется эспрессо. Узнаем, из каких зерен его лучше готовить, как это сделать с помощью аэропресса, гейзерной кофеварки и френч-пресса. И помните, только те кофейные зерна, которые правильно хранятся, могут обеспечить вкусный напиток.
"Под давлением" в мировое путешествие
1901 год, Милан. Известный инженер Лиджи Беццера запатентовал первую машину для приготовления эспрессо. Но устройство было не совершенным. Поэтому в течение следующих десятилетий инженеры дорабатывали и создавали новые системы внутри эспрессо-машин.
И только в 60-х годах 20 века итальянец Карло Эрнесто Валенте собрал воедино все наработки и создал эспрессо-машину, система которой используется в современных. Конечно, с некоторыми изменениями.
Поэтому не зря главными эспрессоманами традиционно считаются итальянцы. Там культура потребления напитка выведена на наивысший уровень. Ни одно утро не может начаться с чашки эспрессо и ни один обед не будет логично завершенным без нее.
Эспрессо / Фото: Pixabay
"Под давлением" – так переводится слово "эспрессо" с итальянского. И это приятное "давление" готовы испытывать на себе миллионы людей каждый день.
Вся соль в зернах
Смеси для эспрессо составляются из различных сортов арабики. Иногда используют робусту. У арабики более нежный и мягкий вкус. Робуста более крепкая и горькая, в ней больше кофеина. Еще робуста дает кофейную пену на поверхности эспрессо. При этом использование робусты может иметь, например, запах жженой резины.
Зерна должны быть свежей обжарки – средней или темной, – то есть тот кофе, который хранился не более месяца.
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Как приготовить эспрессо в домашних условиях
Метод №1. Аэропресс
Это идеальный вариант для приготовления эспрессо. Хотя текстура может отличаться от того, что вы получите из кофемашины, вкус и содержание кофеина из аэропресса тоже впечатляет.
Что понадобится
- Аэропресс
- Качественный кофе в зернах
- Фильтрованная вода
Способ приготовления
- Измельчите около 2 столовых ложек кофе до консистенции, напоминающей поваренную соль. Бросьте их в фильтр.
- Добавьте примерно 100 мл воды. Вода должна быть максимально нагрета, но не кипяток. Добавьте кофе и нажмите на поршень. Помните, эспрессо зависит от давления. Перелейте свой кофе в чашку и наслаждайтесь!
Метод №2. Гейзерная кофеварка
С помощью этого оборудования вы не получите идеального эспрессо, но, по словам экспертов, напиток в этой кофеварке получается удовлетворительным.
Что понадобится
- Гейзерная кофеварка
- Качественный кофе в зернах
- Фильтрованная вода
Способ приготовления
- Измельчите 2 столовых ложек кофе как можно мельче.
- Налейте на дно кофеварки около 100 мл воды. Засыпьте кофейную гущу во встроенный фильтр, встряхивая, чтобы она осела. Плотно прикрутите крышку и поставьте его на средний огонь.
- Ждите, пока кофе не начнет разбухать и вспениваться вверху – горячая вода создаст давление, необходимое для приготовления концентрированного кофе. Когда верх заполнится кофе, он готов.
Метод №3. Френч-пресс
Эксперты считают, что это не лучший вариант для приготовления эспрессо, так как он делает напиток более маслянистым. Хотя – у каждого свои предпочтения.
Что понадобится
- Френч-пресс
- Качественный кофе в зернах
- Чайник
- Фильтрованная вода
Способ приготовления
- Измельчите 2 столовых ложки кофе до консистенции чуть мельче, чем поваренная соль.
- В чайнике нагрейте 1 стакан воды, не доводя до кипения. Это должен быть почти кипяток.
- Высыпьте кофе во френч-пресс, залейте его водой так, чтобы она впиталась в кофе. На это понадобится 30 секунд.
- Потом вылейте остальную воду и дайте кофе настояться около 4 минут.
- Опустите поршень наполовину, используя медленное, постоянное давление. Поднимите его до самого верха, а затем опустите полностью вниз, используя такое же равномерное давление. Напиток готов.
По материалам: Аtlascoffeeclub.com.
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