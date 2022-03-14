Если вы заметили ребенка без взрослых: алгоритм действий от специалистов

Как помочь ребенку, который потерялся / Фото: Коллаж: Сегодня

В условиях военного положения дети теряются чаще и при других обстоятельствах, чем в мирное время – из-за обстрелов, завалов, во время эвакуации.

Из-за военных действий дети могут оказываться далеко от родителей или попадать в кризисные ситуации. Наша общая задача им помочь! – подчеркивает уполномоченная Президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Если вы заметили ребенка, который стоит или гуляет один, реагировать нужно немедленно. Но, прежде чем звонить в 102, необходимо убедиться, что ребенок действительно потерялся, и доставить его в безопасное место. Офис президента совместно с Министерством социальной политики и ЮНИСЕФ разработали единый алгоритм действий для тех, кто увидел ребенка без взрослых.

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Если вы увидели одинокого ребенка:

Убедитесь, что ребенок действительно без сопровождения. Возможно, взрослые просто куда-то отошли? Спросите у людей поблизости, не знают ли они ребенка. Спросите у ребенка, как его зовут и откуда он. Попытайтесь узнать, когда в последний раз он видел маму/папу или другого взрослого, который был с ним. По возможности отведите ребенка в теплое и безопасное место, где есть другие взрослые, рядом с местом, где его нашли. Не оставляйте ребенка в одиночестве. Позвоните по телефону 102, сообщите в ближайшее отделение полиции или обратитесь к представителям местной власти.

В Офисе президента также разработали подробную инструкцию для волонтеров и родителей.

Алгоритм действий для тех, кто увидел ребенка без взрослых / Фото: UNICEF

Как наладить контакт с незнакомым ребенком: советы психолога

Не прикасайтесь к чужому ребенку, если в этот момент ему не угрожает опасность (автомобили на дороге, обвал или воздушная тревога).

Не приближайтесь в упор, сохраняйте дистанцию в один метр. Присядьте, чтобы установить зрительный контакт. Держитесь уверенно и спокойно. Улыбнитесь и поздоровайтесь с ребенком, обязательно представьтесь ему.

Необходимо успокоить ребенка, прежде чем задавать ему вопросы. Лучше всего в этом поможет правильное дыхание. Попросите ребенка вдохнуть, будто он нюхает цветок, и выдохнуть, будто задувает свечу на торте, – рекомендует детский психолог Юлия Шубина.

Спросите у ребенка, как его зовут. Поинтересуйтесь, где его родители, и как он оказался в этом месте.

Если ребенок уверен, что родители придут за ним, нужно подождать маму или папу. Продолжайте общаться до этого момента. Спросите, есть ли у ребенка домашние животные или любимая игрушка. Не действуйте без объяснений, проговаривайте каждый свой шаг, – отмечает Шубина.

Если пришли люди, которые называют себя родителями ребенка – не уходите сразу. Спросите у ребенка, знает ли он этих людей и рад ли, что они вернулись.

Если в течение 10 минут никто не появился – специалисты советуют звонить в полицию и уточнять дальнейшие действия.

Telegram-каналы с информацией о найденных и потерянных детях

ДИТИНА НЕ САМА

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Офис Президента Украины совместно с Министерством социальной политики и ЮНИСЕФ создали бот "Дитина не сама" для помощи детям в военное время.

Он содержит инструкцию на случай, если вы обнаружили одинокого ребенка. Чтобы получить ее – нажмите /start. В появившемся меню выберите пункт "Нашел ребенка". Далее вы получите пошаговый алгоритм. Он представлен в инфографике.

Кроме того, в боте можно найти контакты горячей линии поддержки детей, семей и социальных работников:

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Киевстар

+380675679845

+380969905450

Lifecell

+380636614252

+380633994592

Vodafonе

+380953271521

ПОШУК ЗНИКЛИК

В Министерстве цифровой трансформации также рекомендуют обращаться в Telegram-канал "Пошук зниклих", который предоставляет информацию о найденных и потерянных детях. Подать объявление можно через Telegram-бот.

В заявке необходимо указать:

имя и фамилию потерянного ребенка

год его рождения

обстоятельства, при которых ребенок пропал

когда вы его нашли

ваш контактный номер

При подаче заявки на наш Telegram-канал нужно быть как можно внимательнее ко всем деталям. В частности, при каких обстоятельствах ребенок был найден или потерян. Также очень важно оставить контакт. Это обязательно должен быть украинский номер телефона. Мы не принимаем заявок с российских номеров, чтобы избежать диверсий, – объяснила основательница проекта, телеведущая Катя Осадчая.

Больше всего запросов сейчас поступает из Мариуполя, Ирпеня и Бучи. Ведь эти города преимущественно находятся без связи.

Мы очень просим всех, кто заполняет заявку, указывать город, регион, номер телефона и, конечно, имя и фамилию пропавшего, год рождения. Все детали, запрашиваемые ботом, – чрезвычайно важны. И это сделает поиск максимально быстрым, – подчеркнула Осадчая.

В строке поиска Telegram-канала "Поиск пропавших" введите имя и фамилию найденного ребенка, чтобы проверить, разыскивает ли его кто-то. Telegram-канал также принимает заявки на поиск взрослых людей, связь с которыми была утеряна. Организаторы просят всех проверить и свою фамилию, чтобы убедиться, что вас никто не разыскивает.

Правоохранители, волонтеры и психологи призывают украинцев быть внимательнее к детям во время войны. В начале марта 11-летний мальчик из Украины самостоятельно пересек украино-словацкую границу. Примечательно, что на протяжении всего пути ребенку никто не помог.

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