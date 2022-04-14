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Для тех, кто потерял дом: в Украине построят центры временного жилья "Паляница Дом"

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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14 апреля, 19:46
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Планируют построить минимум 250 купольных домиков в безопасных регионах. Первый временный центр – в Ивано-Франковской области
В Украине построят временные центры для проживания "Паляница Дом"
В Украине построят временные центры для проживания "Паляница Дом" / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за агрессии России, тысячи украинцев потеряли жилье и остались без крыши над головой. Девелоперская компания All Right Development&Investment реализует проект городка "Паляница Дом" для временного проживания. Заселиться смогут украинцы, у которых нет жилья. Об этом сообщают на странице проекта в Instagram.

Эко-дома характеризуются экологичностью (строительство не влияет на природу, потому что сами конструкции не нуждаются в фундаменте) и мобильностью (их можно быстро демонтировать без последствий и перевезти в другое место). Такие дома нуждаются в 60% меньше строительных материалов, чем в классическом строительстве. Купол собран из стальных балок, образующих геодезическую структуру. Такая форма выдерживает ветровые нагрузки 120 км/ч и снеговые – до 160 кг/м2, – пишут на странице проекта в Instagram.

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Планируют построить минимум 250 домиков в каждом безопасном для жизни регионе Украины и Европы, чтобы помочь украинцам. В одном сферическом домике поместится семья до 6 человек.

Цель проекта – не только предоставить жилье украинцам, но и нормализовать их психологическое состояние после военных действий.

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Имея собственное пространство, аналог квартиры (дома), человек не чувствует себя беженцем, при поддержке психологов и людей , которые также пережили ужасы войны, он скорее восстанавливается, у него снова появляется жажда и силы продолжать жизнь, – пишут на странице проекта в Instagram.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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