Еще немного, и переплюнете КНДР: ироничные картинки о новой жизни "великой России"

Ироничные картинки о новой жизни "великой и могучей" России / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/
Victoria's Secret приостанавливают работу в РФ, McDonald's прекращает деятельность в стране оккупантов и даже H&M останавливают все продажи на родине агрессоров. Они уходят по-английски, оставляя за собой лишь голые витрины, поэтому придется фанатам Путина смириться с новой жизнью. Смотрите хлесткие мемы, которые гарантированно вызовут у вас злорадство. О совести не переживайте, нам с вами это позволительно и будет оправданно всеми судами мира.
За новыми реалиями русни интереснее наблюдать, чем за рейтинговыми сериалами Netflix. Хотя, к сожалению, они не смогут ни на йоту утопить ту боль, которую сейчас переживаем мы в своей уставшей от Путина и его орков стране. Но хотя бы для минутной улыбки предлагаем посмотреть на шедевры из Instagram Fillip Milshteyn.
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Напомним, что Balenciaga удалили все свои сообщения в Instagram – остался только флаг Украины.