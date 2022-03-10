Еще немного, и переплюнете КНДР: ироничные картинки о новой жизни "великой России"

Ироничные картинки о новой жизни "великой и могучей" России / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

Victoria's Secret приостанавливают работу в РФ, McDonald's прекращает деятельность в стране оккупантов и даже H&M останавливают все продажи на родине агрессоров. Они уходят по-английски, оставляя за собой лишь голые витрины, поэтому придется фанатам Путина смириться с новой жизнью. Смотрите хлесткие мемы, которые гарантированно вызовут у вас злорадство. О совести не переживайте, нам с вами это позволительно и будет оправданно всеми судами мира.

За новыми реалиями русни интереснее наблюдать, чем за рейтинговыми сериалами Netflix. Хотя, к сожалению, они не смогут ни на йоту утопить ту боль, которую сейчас переживаем мы в своей уставшей от Путина и его орков стране. Но хотя бы для минутной улыбки предлагаем посмотреть на шедевры из Instagram Fillip Milshteyn.

Реклама

Ироничные картинки о новой жизни "великой и могучей" России / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

Ироничные картинки о новой жизни "великой и могучей" России / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

Ироничные картинки о новой жизни "великой и могучей" России / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

Реклама

Ироничные картинки о новой жизни "великой и могучей" России / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

Ироничные картинки о новой жизни "великой и могучей" России / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

Ироничные картинки о новой жизни "великой и могучей" России / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

Реклама

Ироничные картинки о новой жизни "великой и могучей" России / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

Тем временем Pantone посвятил два оттенка Украине. Догадайтесь какие.

Напомним, что Balenciaga удалили все свои сообщения в Instagram – остался только флаг Украины.