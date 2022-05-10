84-летний Энтони Хопкинс и 20-летняя дочь Синди Кроуфорд снялись в рекламе Loewe – фото

Энтони Хопкинс и Кайя Гербер позируют в вещах из новой коллекции, созданной Джонатаном Андерсоном для Loewe / Фото: Loewe

В минуты стресса и апатии мы отвлекаемся от ужасов войны, разглядывая наряды олимпийского чемпиона в цветах флага Украины, и любуясь стильными образами звезд на страницах глянца и в модных съемках.

Креативный директор испанского бренда Loewe пригласил принять участие в съемке рекламной кампании сезона весна-лето 2022 голливудских звезд, среди которых: Кайя Гербер, Энтони Хопкинс, Джош О’Коннер, Линда Бенглис и Джесси Бакли.

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Рекламная кампания Loewe SS 2022 / Фото: Loewe

Над съемкой работал модный фотограф Юрген Теллер.

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На фото 84-летний Энтони Хопкинс позирует в вещах и с сумками из новой коллекции Loewe в саду своего дома.

Энтони Хопкинс в рекламной кампании Loewe SS 2022 / Фото: Loewe

Для дочери Синди Кроуфорд 20-летней Кайи Гербер дизайнер выбрал более впечатляющие локации и антураж. Модель позирует в ванной с пеной прямо посреди улицы.

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Кайя Гербер в рекламной кампании Loewe SS 2022 / Фото: Loewe

Что интересно, в съемке был использован вантуз наравне с люксовыми вещами.

Необычные аксессуары в рекламной кампании Loewe SS 2022 / Фото: Loewe

Артисты предстали в стильных образах, демонстрируя легкость, креатив и непосредственность.

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