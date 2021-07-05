Энрике Иглесиас впервые за долгое время опубликовал фото с детьми

Знаменитый певец редко публикует фото их с Анной Курниковой детей – Николаса, Люси и Мери. На этот раз артист поделился забавным фото с малышами на яхте

Энрике Иглесиас показал новое фото с детьми / Фото: instagram.com/enriqueiglesias

Известный испанский певец Энрике Иглесиас вместе со своей супругой, российской теннисисткой Анной Курниковой, а также их тремя детьми – двойняшками Николасом и Люси и младшей дочкой Мари живут в США. Накануне в стране отмечали День независимости, в честь которого артист решил поделиться с публикой в Instagram фото с детьми. Ранее Энрике делился фото с Мари.

На веселом кадре Энрике держит своих трехлетних детей, Николаса и Люси, на руках. Похоже, семья отправилась отдыхать на яхте.

Энрике Иглесиас показал новое фото с детьми / Фото: instagram.com/enriqueiglesias

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Многие поклонники артиста обратили внимание на не очень веселое выражение лица Николаса – похоже, мальчику не понравилась идея фотосессии. Кроме этого, фанаты Иглесиаса оставили сотни положительных комментариев к фото:

Нико чем-то недоволен.

Лучший папа!

Они такие красивые, рада, что вы вернулись.

Передозировка очаровательностью!

Красивая семья!

Скриншот: Instagram

Отметим, что Анна Курникова – знаменитая российская теннисистка. С популярным певцом Энрике Иглесиасом они вместе уже почти 20 лет. Пара начала свои отношения в конце 2001 года. Анна снималась в клипе у Энрике. Сейчас супруги воспитывают троих детей: двойняшек Николаса и Люси (родились в декабре 2017 года) и Мэри, которая родилась в январе 2020-го.

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