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Как сейчас выглядит младшая дочь Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой – смотрим редкое фото

Сегодня, 16:32

Энрике Иглесиас поделился милым фото с младшей дочкой. Стоит отметить, певец редко публикует в соцсетях фото своих детей

Энрике Иглесиас опубликовал фото младшей дочери
Энрике Иглесиас опубликовал фото младшей дочери
Фото: Getty Images, instagram.com/enriqueiglesias

Энрике Иглесиас и Анна Курникова не часто делятся совместными фото со своими детьми. Пара предпочитает не афишировать личную жизнь, но если в Сеть попадают редкие снимки малышей – поклонники всегда рада посмотреть, как подросли звездные наследники.

У себя в Instagram Энрике опубликовал фото с младшей дочкой Мэри, которой в этом году исполнился годик. На cнимке певец с дочкой смотрят в объектив фотокамеры. Девочка прикрыла половину лица рукой.

Энрике Иглесиас опубликовал редкое фото с младшей дочкой
Энрике Иглесиас опубликовал редкое фото с младшей дочкой
Фото: instagram.com/enriqueiglesias

"Кое над чем работаем", – подписал певец совместный снимок с дочерью.

В комментариях поклонники не скрывали восторга от редкого семейного снимка.

  • "Какая малышка"
  • "Вы красивые"
  • "Наконец-то мы ее увидели"
  • "Она красавица"

Отметим, что знаменитая российская теннисистка Анна Курникова и известный испанский певец Энрике Иглесиас вместе уже почти 20 лет. Пара начала свои отношения в конце 2001 года. Анна снималась в клипе у Энрике. Сейчас супруги воспитывают трое детей: двойняшек Николаса и Люси (родились в декабре 2017 года) и Мэри, которая родилась в январе 2020-го.

Пара редко рассказывает о своих наследниках, но в одном из своих интервью на вопрос , хочет ли Энрике, чтобы его дети пошли по стопам родителей, он ответил, что предпочел бы видеть своих дочерей скорее спортсменками – как их мама, нежели артистками.

"Я могу честно сказать вам, если бы мне пришлось выбирать что-то одно, безусловно, я бы выбрал спорт. Просто потому, что я люблю спорт. Я люблю гольф, я люблю теннис, и я не против увидеть, как одна из моих маленьких девочек играет в теннис", – поделился музыкант.

Как Энрике Иглесиас проводит время с детьми – смотрите в сюжете:

Ранее Анна Курникова поделилась забавным видео с дочкой.

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