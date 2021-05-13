Елизавета Ястремская на репетиции Мисс Вселенной стерла ноги в кровь (фото)

В США кипит активная подготовка к конкурсу, но репетиции для красоток стали настоящим испытанием. Одним из болезненных последствий поделилась "Мисс Украина – Вселенная"

Елизавета Ястремская показала свою ногу после репетиций / Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Уже 17 мая во Флориде состоится конкурс "Мисс Вселенная", на котором Украину представляет Елизавета Ястемская. Недавно она показала свой блестящий выход во время званого ужина, а буквально вчера шокировала последствиями непростых репетиций. Девушка стерла себе ноги в кровь.

В Instastories Елизавета Ястремская опубликовала фото своей ноги без обуви. Пятка и щиколотка девушки были все в крови.

"Конкурсы красоты – это тяжелая работа и, порой, боль. Это моя нога после репетиций", – написала Елизавета.

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При этом, Елизавете Ястремской сегодня предстоит посетить предварительное шоу нарядов, которое пройдет вечером в Голливуде.

Ранее Елизавета показала, как участницы "Мисс Вселенной" готовятся к конкурсу.