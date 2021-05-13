Елизавета Ястремская на репетиции Мисс Вселенной стерла ноги в кровь (фото)

Елизавета Ястремская показала свою ногу после репетиций / Фото: instagram.com/__lizaelza__/
Уже 17 мая во Флориде состоится конкурс "Мисс Вселенная", на котором Украину представляет Елизавета Ястемская. Недавно она показала свой блестящий выход во время званого ужина, а буквально вчера шокировала последствиями непростых репетиций. Девушка стерла себе ноги в кровь.
В Instastories Елизавета Ястремская опубликовала фото своей ноги без обуви. Пятка и щиколотка девушки были все в крови.
"Конкурсы красоты – это тяжелая работа и, порой, боль. Это моя нога после репетиций", – написала Елизавета.
При этом, Елизавете Ястремской сегодня предстоит посетить предварительное шоу нарядов, которое пройдет вечером в Голливуде.
Ранее Елизавета показала, как участницы "Мисс Вселенной" готовятся к конкурсу.
Новости на эту же тему: