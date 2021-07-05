Елизавета II от руки написала письмо медикам: как выглядит почерк королевы (фото)

Отсканированную копию письма, которое Ее Величество написала британским врачам, опубликовали на официальной странице королевской семьи Великобритании в соцсети

Елизавета II от руки написала письмо британским врачам - какой почерк у королевы / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Королева Елизавета II, которая ранее встретилась с Ангелой Меркель, от руки написала письмо медикам Великобритании, в котором поблагодарила их за работу в такой непростой период.

Снимок письма опубликован на официальной странице королевской семьи в Instagram. В письме говорится:

С большим удовольствием от имени благодарной нации я вручаю Георгиевский крест Национальной службе здравоохранения Соединенного Королевства. Георгиевский крест был учрежден в 1940 году королем Георгом VI за "проявление величайшего героизма и мужества в условиях крайней опасности". Это высшая награда Великобритании за проявление невоенного мужества. Эта награда присуждается всем сотрудникам NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании. – Ред.) как в прошлом, так и в настоящем.

Письмо Елизаветы II врачам Великобритании / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Подобные коллективные награды присуждались и раньше, в том числе полиции Северной Ирландии, Королевской полиции Ольстера за храбрость служащих и их семей во время беспорядков, закончившихся в конце 1990-х годов.

Недавним обладателем Георгиевского креста стал Доминик Трулан, отставной офицер британской армии и бывший морской пехотинец, который был награжден в июне 2017 года за действия во время нападения на торговый центр Westgate в 2013 году в Найроби, Кения.

Ранее Елизавета II покорила публику своим появлением на конном шоу в Виндзоре. 95-летняя королева прибыла на мероприятие за рулем авто.

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