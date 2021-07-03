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Тандем синего и голубого: Елизавета II в Виндзоре принимала Ангелу Меркель

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
3 июля, 14:56
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На встречу с канцлером Германии Ее Величество надела голубое цветочное платье и черные туфли на каблуках. Ангела Меркель же прибыла в Виндзорский замок в синем пиджаке
Елизавета II встретилась с Ангелой Меркель
Елизавета II встретилась с Ангелой Меркель / Фото: Getty Images

Елизавета II, которая ранее приехала на конное шоу за рулем Range Rover, встретилась в Виндзоре с канцлером Германии Ангелой Меркель. Королева Великобритании была одета в цветочное платье с зелено-голубым принтом, а гостья выбрала наряд более "тяжелой" цветовой гаммы.

Ее Величество приветствовала Ангелу Меркель в Виндзорском замке. Обе сделали несколько снимков, один из которых опубликован в Instagram-аккаунте королевской семьи.

Елизавета II надела зелено-голубое платье с цветочным принтом и длинными рукавами. Образ королевы дополнен изумрудной брошью, жемчужным ожерельем и лаковыми туфлями на квадратном каблуке.

Елизавета II и Ангела Меркель в Виндзорском замке
Елизавета II и Ангела Меркель в Виндзорском замке / Фото: Getty Images

Ангела Меркель выбрала для встречи синий жакет на пуговицах и без воротника, который сочетала с парой свободных темно-синих брюк.

Любопытно, что последнее время Елизавету II все чаще можно было увидеть в голубых нарядах. Накануне королева гостила в Шотландии, а после вернулась в Лондон в одном и том же голубом пальто. Она также встретилась с первым министром Шотландии Николой Стерджен, одета в голубое платье с цветами.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Смотрите интересные факты о жизни Елизаветы II в сюжете:

Ранее мы сообщали, что американский президент Джо Байден после встречи с Елизаветой II признался, что она напомнила ему маму.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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