Тандем синего и голубого: Елизавета II в Виндзоре принимала Ангелу Меркель

На встречу с канцлером Германии Ее Величество надела голубое цветочное платье и черные туфли на каблуках. Ангела Меркель же прибыла в Виндзорский замок в синем пиджаке

Елизавета II встретилась с Ангелой Меркель / Фото: Getty Images

Елизавета II, которая ранее приехала на конное шоу за рулем Range Rover, встретилась в Виндзоре с канцлером Германии Ангелой Меркель. Королева Великобритании была одета в цветочное платье с зелено-голубым принтом, а гостья выбрала наряд более "тяжелой" цветовой гаммы.

Ее Величество приветствовала Ангелу Меркель в Виндзорском замке. Обе сделали несколько снимков, один из которых опубликован в Instagram-аккаунте королевской семьи.

Елизавета II надела зелено-голубое платье с цветочным принтом и длинными рукавами. Образ королевы дополнен изумрудной брошью, жемчужным ожерельем и лаковыми туфлями на квадратном каблуке.

Елизавета II и Ангела Меркель в Виндзорском замке / Фото: Getty Images

Ангела Меркель выбрала для встречи синий жакет на пуговицах и без воротника, который сочетала с парой свободных темно-синих брюк.

Любопытно, что последнее время Елизавету II все чаще можно было увидеть в голубых нарядах. Накануне королева гостила в Шотландии, а после вернулась в Лондон в одном и том же голубом пальто. Она также встретилась с первым министром Шотландии Николой Стерджен, одета в голубое платье с цветами.

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